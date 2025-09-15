快訊

醫界到產業界！倪衍玄獲聘工研院新院士 疾呼政府重視少子化衝擊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台大醫學院教授倪衍玄剛從醫學院院長卸任，即獲聘工研院新任院士。他說，這是一項榮譽、一項殊榮，期望在工研院各項技術發展方面，提供專業意見，其中「生技產業」是未來的明星產業，並期望與台灣現有的電子業等其它工業強項結合，這是未來十分重要的課題。記者曾學仁／攝影
工研院公布最新院士名單，台大醫學院教授倪衍玄剛從醫學院院長卸任，即獲聘新任院士。倪衍玄說，這是一項榮譽、一項殊榮，期望在工研院各項技術發展方面，提供專業意見，其中「生技產業」是未來的明星產業，期望與台灣現有的電子業等其它工業強項結合，而有更好的發展，這是未來十分重要的課題。

倪衍玄專長於小兒肝炎、腸胃科等領域，長期關注兒童健康。他說，少子化已是國安問題，牽涉社會、經濟等許多非醫療層面及複雜因素，要解決此問題更是十分困難；目前出生率低、孩子生的少的情形，短期內無法逆轉下，如何讓孩子出生後獲得良好的照顧，不要生病，為重中之重，以小兒科醫師觀點，終極目標是「全台的小朋友都不要生病」。

「讓全台小朋友不生病，其實不可能做到。」倪衍玄說，但可以透過精準預防、治療，降低兒童生病的機會，如透過產前檢查、基因檢測，了解胎兒有沒有潛在疾病，也可以經由監測孩子住家附近的空氣懸浮微粒PM2.5濃度、環境塑化劑等，維護孩童健康，而工研院所研發的基因晶片、環境檢測工具等，可以協助擬定促進兒童健康的公衛政策、改善兒童住家環境等，以增加生育率。

為照顧兒童健康，除疾病的預防、治療等，還需兼顧心理健康。倪衍玄說，現代兒童面臨網路成癮、手機成癮等，兒科醫師開始重視孩童的心理成長，鼓勵親子共讀等，呼籲家長應以身作則，減少使用手機的時間，作為孩子的榜樣。

「如果人口逐年減少，其他什麼問題都不重要了。」倪衍玄身為現任兒科醫學會理事長，面對少子化、兒童健康等問題，進一步表示，這是目前台灣最核心的問題，需要跨部會整合，包括衛福部、經濟部、數發部、教育部等，相關政策擬定應提高至行政院的部會層級，而非衛福部少子化專責辦公室所能處理，如此才能看到未來。

對於疾病的預防、治療，倪衍玄有很深的感觸，他以專精的肝癌防治來說，國內肝癌患者中，B肝占70%、C肝占30%，目前Ｂ型肝炎疫苗政策已實施40多年，肝癌患者已愈來愈少，再過10年肝癌將成罕見疾病。過往，最敬佩醫學系老師的地方，就是他們把自己手上的疾病，經過預防及治療，通通消滅，讓自己失業。

「讓肝癌從國病變成罕病，這是當醫師的最大成就。」倪衍玄說，這是許多醫界前輩們，不眠不休努力的成果，這是最好的典範，更是最高的境界。至於，近年來的C肝藥物問世，讓C肝患者也獲得良好的治療，現在重要的是，要找出更多的患者加以治療，將慢性肝炎、肝癌的機率降到最低，此凸顯預防、篩檢的重要性。

如以國人十大癌症首位的肺癌來說，致病因素包括體內基因及外在吸菸、空汙等因素，重要的是，需大規模收集危險因子資料，利用算力等方式分析整體因素，區別危險因子的風險高低，進而研擬精準預防及治療措施。

倪衍玄表示，卸下台大醫學院長的行政職後，將繼續腸道菌的相關研究，如腸道微菌、益生菌等，因腸道擁有健康的菌種與大腦等全身器官、組織的健康，息息相關，像是失智症、帕金森氏症、心臟動脈硬化，或是兒童的自閉症等，可能都與腸道細菌有關。

倪衍玄說，但目前益生菌多為養生、保健等用途，如優格、蔬菜、水果等，下一個世代將朝向以腸道菌為基礎的生物治療，期待可以衍伸出各種不同治療方式，期待與工研院的生技、食品、醫療等產業都可以進一步合作。

