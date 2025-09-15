高溫範圍擴大至13縣市 新北五股飆39度

快訊

中央社／ 台北15日電

氣象署今天下午更新高溫資訊，大台北等13縣市亮高溫燈號；截至下午2時許，新北市五股區達攝氏39度最高溫、三峽區38.3度，台北、台南也有局部37度以上高溫發生。

中央氣象署下午更新高溫資訊，各地高溫炎熱，白天新北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現機會；台北市、屏東縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫機會。

台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣為黃色燈號，注意36度以上高溫。

根據氣象署網站，今天截至下午2時許，新北市五股區高溫達39度、三峽區38.3度；台北市內湖區、台南市西港區也出現37度以上高溫；嘉義縣市、屏東、台東局部高溫已達36度以上。

高溫 台南

