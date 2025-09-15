快訊

陸市監局：輝達違反「反壟斷法」 決定進一步調查

想去東京拉票…法院不准 辜仲諒今必須返回台灣

被控下藥性侵偷拍江祖平 三立副總之子龔益霆送北檢複訊

全台熱映！災難動作鉅作「96分鐘」票房破3200萬 全台單日冠軍

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「96分鐘」主演林柏宏、宋芸樺、李李仁、蔡凡熙很感謝觀眾的支持。圖／華影國際提供
「96分鐘」主演林柏宏、宋芸樺、李李仁、蔡凡熙很感謝觀眾的支持。圖／華影國際提供

全台熱映中的災難動作鉅作「96分鐘」，由「粽邪」系列監製鄒介中領軍、「狂徒」導演洪子烜執導，聯合數位文創共同出品，集結金獎製作團隊與好萊塢級技術班底歷時九年打造。上映以來口碑與票房持續衝高，上映七天票房累積突破3200萬，逆勢奪下全台單日冠軍，掀起全民觀影熱潮。

觀眾看完電影後紛紛表示：「台灣電影的新高度」、「超乎預期的震撼體驗」，更掀起三刷、四刷的觀影熱潮。隨著觀影人潮持續暴增，各地戲院不僅加開場次，更臨時調換大廳放映，讓「96分鐘」的熱度持續升溫。

為感謝觀眾支持，「96分鐘」主演林柏宏、宋芸樺、李李仁、姚以緹、蔡凡熙於週末三天兵分多路，全台勤跑戲院謝票，與影迷近距離互動。在「96分鐘」突破自我、全力投入角色的林柏宏感動表示：「大家這麼支持，是身為演員最幸福的一刻。」宋芸樺深有同感：「在戲院看見每一張專注的臉、聽到觀眾真誠的回饋，所有疲憊都變得值得。」李李仁也分享：「能和這麼多優秀演員一起完成這部電影，是我很難忘的經驗，謝謝觀眾進戲院給我們最大的鼓勵。」

「96分鐘」上映七天票房突破3200萬，掀起全民觀影熱潮！圖／華影國際提供
「96分鐘」上映七天票房突破3200萬，掀起全民觀影熱潮！圖／華影國際提供

「96分鐘」歷時九年傾力打造，導演洪子烜選擇在台灣觀眾熟悉的環境中建構虛擬世界觀，包括高鐵列車運作流程都經過精心設計，與實務操作有所不同。除了緊張刺激的災難情節，除了緊張刺激的災難情節，電影也透過角色在極限情境下的選擇與行動，刻畫親情、愛情與責任的抉擇，激發觀眾思考：「為了自己最愛的人，你願意犧牲多少？」社群上熱烈討論與觀後分享，使「96分鐘」成為當前最受矚目的全民話題電影。更多電影「96分鐘」相關資訊請洽官方FB官方IG

觀眾 電影 疲憊

延伸閱讀

《96分鐘》票房破3200萬 李李仁：很難忘的經驗，謝謝進戲院給我們鼓勵

「96分鐘」上映7天票房突破3200萬　主創本周末將全台跑影廳謝票

網瘋傳林柏宏「搭檔迪麗熱巴」拍陸劇！愛奇藝新劇卡司疑外洩

《96分鐘》首映5000粉絲力挺 林柏宏x蔡凡熙真實搏鬥重拍12次體力崩潰

相關新聞

雷雨狂炸2縣市 嘉縣葫蘆谷暴雨持續到晚間6時22分

中央氣象署今下午4時22分，針對嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，同時也針對嘉義縣大埔鄉、嘉義縣番路鄉發布山區暴雨告警，...

單次運動有助減緩癌細胞生長 新研究揭最有效抗癌運動

華盛頓郵報報導，運動不僅能增進健康，甚至可能直接透過細胞機制打擊癌症。最新研究指出，單次運動後，血液中的肌肉因子濃度升高...

韓迷「台灣感性」 專家：愈在地愈國際 旅遊趨勢轉向當地庶民生活

聯合報今天報導「台灣感性대만감성」一詞在南韓社群平台暴紅，許多南韓年輕人一窩蜂在台灣老舊巷弄或雜亂招牌前拍照，交通部觀光...

醫界到產業界！倪衍玄獲聘工研院新院士 疾呼政府重視少子化衝擊

工研院公布最新院士名單，台大醫學院教授倪衍玄剛從醫學院院長卸任，即獲聘新任院士。倪衍玄說，這是一項榮譽、一項殊榮，期望在...

健康主題館／烹煮香菇前多1步驟 維生素D含量大增

台灣菇類全年皆可見，主要盛產季為夏秋兩季，各類蕈菇營養價值極高，富含纖維、礦物質、蛋白質、維生素以及銅、鉻、硒等微量元素...

「燈燈國王」領軍15隻萌偶 9月19日至21日高雄登場 來解鎖燈怪宇宙

客家委員會與紙風車劇團攜手打造2025全新原創客家親子劇《燈怪》，繼7月於台北兩廳院藝文廣場首演後，即將到海洋之都高雄。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。