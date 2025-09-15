全台熱映！災難動作鉅作「96分鐘」票房破3200萬 全台單日冠軍

全台熱映中的災難動作鉅作「96分鐘」，由「粽邪」系列監製鄒介中領軍、「狂徒」導演洪子烜執導，聯合數位文創共同出品，集結金獎製作團隊與好萊塢級技術班底歷時九年打造。上映以來口碑與票房持續衝高，上映七天票房累積突破3200萬，逆勢奪下全台單日冠軍，掀起全民觀影熱潮。

觀眾看完電影後紛紛表示：「台灣電影的新高度」、「超乎預期的震撼體驗」，更掀起三刷、四刷的觀影熱潮。隨著觀影人潮持續暴增，各地戲院不僅加開場次，更臨時調換大廳放映，讓「96分鐘」的熱度持續升溫。

為感謝觀眾支持，「96分鐘」主演林柏宏、宋芸樺、李李仁、姚以緹、蔡凡熙於週末三天兵分多路，全台勤跑戲院謝票，與影迷近距離互動。在「96分鐘」突破自我、全力投入角色的林柏宏感動表示：「大家這麼支持，是身為演員最幸福的一刻。」宋芸樺深有同感：「在戲院看見每一張專注的臉、聽到觀眾真誠的回饋，所有疲憊都變得值得。」李李仁也分享：「能和這麼多優秀演員一起完成這部電影，是我很難忘的經驗，謝謝觀眾進戲院給我們最大的鼓勵。」

「96分鐘」上映七天票房突破3200萬，掀起全民觀影熱潮！圖／華影國際提供

「96分鐘」歷時九年傾力打造，導演洪子烜選擇在台灣觀眾熟悉的環境中建構虛擬世界觀，包括高鐵列車運作流程都經過精心設計，與實務操作有所不同。除了緊張刺激的災難情節，除了緊張刺激的災難情節，電影也透過角色在極限情境下的選擇與行動，刻畫親情、愛情與責任的抉擇，激發觀眾思考：「為了自己最愛的人，你願意犧牲多少？」社群上熱烈討論與觀後分享，使「96分鐘」成為當前最受矚目的全民話題電影。更多電影「96分鐘」相關資訊請洽 官方FB 、 官方IG 。

