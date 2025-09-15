快訊

柯文哲羈押庭法官問了「這一句」 法界研判：會再次交保

金鐘60／金鐘獎完整入圍名單一次看 「影后」楊謹華、謝盈萱等3人齊爭后

中職／曾說會一直陪著學弟 林哲瑄談引退數度淚崩：對不起騙了你們

聽新聞
0:00 / 0:00

新北五股飆39度！13縣市亮高溫橙黃燈

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
13縣市亮高溫橙黃燈，恐36度以上。本報資料照片
13縣市亮高溫橙黃燈，恐36度以上。本報資料照片

新北市五股中午飆39度，新北市三峽中午12時40分達38.3度。中央氣象署下午14時35分針對雙北等13縣市發布高溫資訊(橙色)，恐36度以上。

氣象署指出，各地天氣高溫炎熱，今(15)日白天新北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、屏東縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣為黃色燈號，恐36度以上。

高溫 氣象署

延伸閱讀

侯友宜：新北捷運經費被卡90億　盼中央釐清事權分配

投資泰達幣誤入陷阱 新北婦遭詐380萬 中和警逮車手追上游

新北泰山清潔隊班長被控帶頭玩牌 遭環保局記過懲處

新北捷運幼兒園與安環分隊啟用 侯友宜：打造幸福安全職場

相關新聞

新北五股飆39度！13縣市亮高溫橙黃燈

新北市五股中午飆39度，新北市三峽中午12時40分達38.3度。中央氣象署下午14時35分針對雙北等13縣市發布高溫資訊...

健康主題館／烹煮香菇前多1步驟 維生素D含量大增

台灣菇類全年皆可見，主要盛產季為夏秋兩季，各類蕈菇營養價值極高，富含纖維、礦物質、蛋白質、維生素以及銅、鉻、硒等微量元素...

奇美音樂節亞洲最大管風琴 9把名琴衛武營藝文中心演出

奇美博物館今天宣布， 2025奇美音樂節「提琴炫技、交響輝煌」音樂會10月25日在衛武營國家藝術文化中心登場。將有「全台...

全台200萬人憂鬱傾向 血液藏情緒密碼 一管血檢測防基因「落井下石」

衛福部統計，國人憂鬱症盛行率達8.9％，估計全台近200萬人具有憂鬱傾向，其中重度憂鬱症患者占5.2％，人數約12萬多人...

適量攝取維生素D 可保護端粒延緩衰老

維生素D有助減緩人體老化！

桃機北跑道11月夜間歲修 估10工作天完成、不影響航班起降

為持續優化營運服務品質，桃園機場公司今表示，將於11月針對北跑道進行歲修維護作業，採用既有的夜間例行跑道巡檢、維護作業時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。