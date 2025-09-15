聽新聞
奇美音樂節亞洲最大管風琴 9把名琴衛武營藝文中心演出
奇美博物館今天宣布， 2025奇美音樂節「提琴炫技、交響輝煌」音樂會10月25日在衛武營國家藝術文化中心登場。將有「全台唯一亞洲最大管風琴與史特拉底瓦里、法國系統9把傳奇名琴一同演出，打造前所未有的視聽享受」。
館方表示，奇美音樂節邀請倫敦國王學院音樂學博士、作家與製作人焦元溥任策劃及導聆，廣受樂迷討論。今年以「法國音樂」為主題，舉辦一場演講、四場音樂會。從德布西、拉威爾等名家作品中，呈現法國音樂細膩而多元的風貌。
音樂會由新銳指揮家安德列斯．奧登薩默（Andreas Ottensamer）、小提琴家魏靖儀、管風琴家劉信宏及台灣交響樂團演出。魏靖儀將攜史特拉底瓦里名琴「姚阿幸－艾爾曼」登場，這把小提琴是史特拉底瓦里（1644-1737）的盛期之作，因曾為姚阿幸與艾爾曼兩大巨匠享有名聲。
樂團將使用奇美館藏包含8把18世紀法國重要製琴家作品，這些法國名琴高音明亮，中低音域渾厚圓潤，與史特拉底瓦里的細膩甜美形成鮮明對比，交織動人的法式樂音。
