快訊

柯文哲羈押庭法官問了「這一句」 法界研判：會再次交保

金鐘60／金鐘獎完整入圍名單一次看 「影后」楊謹華、謝盈萱等3人齊爭后

中職／曾說會一直陪著學弟 林哲瑄談引退數度淚崩：對不起騙了你們

聽新聞
0:00 / 0:00

奇美音樂節亞洲最大管風琴 9把名琴衛武營藝文中心演出

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
奇美音樂節亞洲最大管風琴、9把奇美名琴衛武營藝文中心演出。圖／奇美博物館提供
奇美音樂節亞洲最大管風琴、9把奇美名琴衛武營藝文中心演出。圖／奇美博物館提供

奇美博物館今天宣布， 2025奇美音樂節「提琴炫技、交響輝煌」音樂會10月25日在衛武營國家藝術文化中心登場。將有「全台唯一亞洲最大管風琴與史特拉底瓦里、法國系統9把傳奇名琴一同演出，打造前所未有的視聽享受」。

館方表示，奇美音樂節邀請倫敦國王學院音樂學博士、作家與製作人焦元溥任策劃及導聆，廣受樂迷討論。今年以「法國音樂」為主題，舉辦一場演講、四場音樂會。從德布西、拉威爾等名家作品中，呈現法國音樂細膩而多元的風貌。

音樂會由新銳指揮家安德列斯．奧登薩默（Andreas Ottensamer）、小提琴家魏靖儀、管風琴家劉信宏及台灣交響樂團演出。魏靖儀將攜史特拉底瓦里名琴「姚阿幸－艾爾曼」登場，這把小提琴是史特拉底瓦里（1644-1737）的盛期之作，因曾為姚阿幸與艾爾曼兩大巨匠享有名聲。

樂團將使用奇美館藏包含8把18世紀法國重要製琴家作品，這些法國名琴高音明亮，中低音域渾厚圓潤，與史特拉底瓦里的細膩甜美形成鮮明對比，交織動人的法式樂音。

奇美音樂節亞洲最大管風琴、9把奇美名琴衛武營藝文中心演出。小提琴家魏靖儀將攜史特拉底瓦里名琴「姚阿幸－艾爾曼」登場，圖／奇美博物館提供
奇美音樂節亞洲最大管風琴、9把奇美名琴衛武營藝文中心演出。小提琴家魏靖儀將攜史特拉底瓦里名琴「姚阿幸－艾爾曼」登場，圖／奇美博物館提供
奇美音樂節亞洲最大管風琴、9把奇美名琴衛武營藝文中心演出。圖／奇美博物館提供
奇美音樂節亞洲最大管風琴、9把奇美名琴衛武營藝文中心演出。圖／奇美博物館提供
奇美音樂節亞洲最大管風琴、9把奇美名琴衛武營藝文中心演出。圖／奇美博物館提供
奇美音樂節亞洲最大管風琴、9把奇美名琴衛武營藝文中心演出。圖／奇美博物館提供
音樂會由新銳指揮家安德列斯．奧登薩默（Andreas Ottensamer）、小提琴家魏靖儀、管風琴家劉信宏及台灣交響樂團演出。圖／奇美博物館提供
音樂會由新銳指揮家安德列斯．奧登薩默（Andreas Ottensamer）、小提琴家魏靖儀、管風琴家劉信宏及台灣交響樂團演出。圖／奇美博物館提供
音樂會由新銳指揮家安德列斯．奧登薩默（Andreas Ottensamer）及台灣交響樂團演出。圖／奇美博物館提供
音樂會由新銳指揮家安德列斯．奧登薩默（Andreas Ottensamer）及台灣交響樂團演出。圖／奇美博物館提供

法國 音樂會 交響樂團

延伸閱讀

蚌埠音樂節滿地泥濘變「插秧節」 遊客：秒成兵馬俑

從駁二到衛武營續燃舞力 高雄騷莎動免費教「舞」功

衛武營Open House 26日免費搶廳院票

郭采潔樂團Mola Oddity首唱10月秋OUT音樂節 大開8座舞台

相關新聞

新北五股飆39度！13縣市亮高溫橙黃燈

新北市五股中午飆39度，新北市三峽中午12時40分達38.3度。中央氣象署下午14時35分針對雙北等13縣市發布高溫資訊...

健康主題館／烹煮香菇前多1步驟 維生素D含量大增

台灣菇類全年皆可見，主要盛產季為夏秋兩季，各類蕈菇營養價值極高，富含纖維、礦物質、蛋白質、維生素以及銅、鉻、硒等微量元素...

醫界到產業界！倪衍玄獲聘工研院新院士 疾呼政府重視少子化衝擊

工研院公布最新院士名單，台大醫學院教授倪衍玄剛從醫學院院長卸任，即獲聘新任院士。倪衍玄說，這是一項榮譽、一項殊榮，期望在...

奇美音樂節亞洲最大管風琴 9把名琴衛武營藝文中心演出

奇美博物館今天宣布， 2025奇美音樂節「提琴炫技、交響輝煌」音樂會10月25日在衛武營國家藝術文化中心登場。將有「全台...

全台200萬人憂鬱傾向 血液藏情緒密碼 一管血檢測防基因「落井下石」

衛福部統計，國人憂鬱症盛行率達8.9％，估計全台近200萬人具有憂鬱傾向，其中重度憂鬱症患者占5.2％，人數約12萬多人...

適量攝取維生素D 可保護端粒延緩衰老

維生素D有助減緩人體老化！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。