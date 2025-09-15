全台200萬人憂鬱傾向 血液藏情緒密碼 一管血檢測防基因「落井下石」

衛福部統計，國人憂鬱症盛行率達8.9％，估計全台近200萬人具有憂鬱傾向，其中重度憂鬱症患者占5.2％，人數約12萬多人。成功大學醫學院醫學系精神學科教授楊延光表示，經研究發現，憂鬱症致病風險除包括嬰幼兒、兒少時期接觸的早期創傷、生活壓力等，基因也扮演重要角色，若帶有暱稱「落井下石」的特定基因，對外界事物較為敏感，也會影響到大腦血清素濃度，增加憂鬱風險。

楊延光說，近7成憂鬱症患者可透過藥物及心理諮商、行為療法，妥善控制病情，度過「情緒感冒」階段，但仍有2、3成患者反覆發作，慢性且長期復發，其中少部分更將惡化為重度憂鬱症，治療上面臨極大挑戰。目前精神疾病診斷仍處於傳統症狀指標，醫師綜觀患者病情描述，如心情低落、憂鬱，吃不下、睡不好，持續二周以上，即研判為憂鬱傾向，再依自身用藥經驗，開立處方藥物。

我國原子能委員會核能研究所成功開發一套檢驗系統，可精準檢測到運送腦內血清素傳輸體，傳輸體數量愈多，表示血清素愈多，以「百憂解」藥物為例，部分血清素較少的憂鬱症患者用藥後，確實能改善憂鬱情緒，但臨床顯示，僅約三分之一患者適合用藥，其餘三分之二療效有限。

楊延光說，近幾年來，腦科學進步，美國亞利桑那大學醫學院研究人員開發血液檢測技術，透過血液檢測精神疾病病友的白血球，破解其基因定序，即可瞭解血清素、多巴胺及正腎上腺素的分泌狀況，以研判受測者患焦慮症風險，並深入了解其嚴重程度及建議治療方案。

亞利桑那大學醫學院教授尼古列斯庫(Prof. Alexander B.Niculescu) 說，許多人都患有焦慮症等精神疾病，這可能會導致嚴重的殘疾並干擾日常生活。若能透過檢測，客觀地了解患者的狀態及未來的風險，並找出最適合的治療方案，將可大幅提升治療效果。

如一對虎爸虎媽的孩子，原本在長春藤名校就讀，但精神狀況一直不好，即使接受憂鬱症治療也沒有改善，而到一般專科學校，幸好透過檢測後，發現有創傷後壓力症候群，醫療團隊不再用過去使用的憂鬱用藥，只用一點點抗憂鬱劑量，改變為專門治療創傷後壓力症候群的方法，個案改善良好，更非常上進，未來想當精神科醫師。

楊延光說，這套血液檢測系統累積龐大資料庫，輔以人工智慧，透過演算法，即可精準掌握腦內神經傳導物質的分泌情況，可以協助精神科醫師精準用藥，為開立藥物的重要參考依據，並可以精準預測病友心理韌性高低，如果自殺指數偏高，即可提高藥物劑量，或是緊急安排住院，甚至進一步確診病友為單純憂鬱症，或是較複雜的雙極性疾患（躁鬱症）等其他精神疾病。

但這套精神疾病血液檢測系統仍有其侷限之處，除了先天基因遺傳，仍需考慮心理韌性、外在重大突發事件等因素。楊延光指出，憂鬱症絕非百分之百由基因決定，臨床發現，即使規律用藥，病情穩定，重返職場，與一般人無異，但如果遭遇巨變，如伴侶背叛、住家火災等事故，仍可能病發。

