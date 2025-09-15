快訊

桃機北跑道11月夜間歲修 估10工作天完成、不影響航班起降

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
桃園機場利用既有夜間巡場關閉跑道時段，對北跑道進行歲修維護作業，整體工程按標準作業流程排定，視天候狀況預計可於10個工作日完成。圖／桃園機場公司提供
桃園機場利用既有夜間巡場關閉跑道時段，對北跑道進行歲修維護作業，整體工程按標準作業流程排定，視天候狀況預計可於10個工作日完成。圖／桃園機場公司提供

為持續優化營運服務品質，桃園機場公司今表示，將於11月針對北跑道進行歲修維護作業，採用既有的夜間例行跑道巡檢、維護作業時段，於凌晨1時至清晨6時30分將跑道單雙日輪流關閉，每日共計5.5小時，預計於10個工作日完成，期間不影響航班起降。

機場公司表示，桃園機場平均每日服務約13萬人次，每日起降航班約700架次，高頻次的航班起降運作，例行跑道維護作業更顯重要，11月將針對北跑道進行歲修，經維護及營運單位共同研擬「不另行增加跑道關閉時間」的施工執行方案，將採利用既有的夜間例行跑道巡檢、維護作業時段，每日共計5.5小時辦理歲修工作。

經維護及營運單位共同研擬「不另行增加跑道關閉時間」的施工執行方案，將採利用既有之夜間例行跑道巡檢、維護作業時段，於飛航指南公告淩晨1時至清晨6時30分跑道單雙日輪流關閉、每日共計5.5小時辦理歲修工作。

桃園機場去年3月進行南跑道年度歲修，當時僅仰賴北跑道起降，多架班機起降延誤改時，導致機場秩序大亂，機場公司當時緊急把原先連續54小時的工期縮短為35小時。

機場公司今指出，為確保營運服務品質，此次利用既有夜間巡場關閉跑道時段，對北跑道進行歲修維護作業，整體工程按既有標準作業流程排定，視天候狀況預計可於10個工作日完成，施工作業期間維持單跑道運作，並已針對各項應變做好規畫，確保不影響機場營運及航班起降。

機場公司表示，日前已多次邀集機場有關單位出席會議共同討論，逐一檢視包含近期航班運量趨勢、維護作業計畫，並沙盤推演維持營運的各項應變方案，也將比照過去歲修成立專案小組，強化各單位橫向聯繫，即時協調施工作業，並隨時滾動檢討應變作法。

機場公司高度重視飛航安全，於跑道加強維護同步兼顧航班運行，完成即時管控及應變機制。圖／桃園機場公司提供
機場公司高度重視飛航安全，於跑道加強維護同步兼顧航班運行，完成即時管控及應變機制。圖／桃園機場公司提供

航班 桃園機場

相關新聞

新北五股飆39度！13縣市亮高溫橙黃燈

新北市五股中午飆39度，新北市三峽中午12時40分達38.3度。中央氣象署下午14時35分針對雙北等13縣市發布高溫資訊...

健康主題館／烹煮香菇前多1步驟 維生素D含量大增

台灣菇類全年皆可見，主要盛產季為夏秋兩季，各類蕈菇營養價值極高，富含纖維、礦物質、蛋白質、維生素以及銅、鉻、硒等微量元素...

奇美音樂節亞洲最大管風琴 9把名琴衛武營藝文中心演出

奇美博物館今天宣布， 2025奇美音樂節「提琴炫技、交響輝煌」音樂會10月25日在衛武營國家藝術文化中心登場。將有「全台...

全台200萬人憂鬱傾向 血液藏情緒密碼 一管血檢測防基因「落井下石」

衛福部統計，國人憂鬱症盛行率達8.9％，估計全台近200萬人具有憂鬱傾向，其中重度憂鬱症患者占5.2％，人數約12萬多人...

適量攝取維生素D 可保護端粒延緩衰老

維生素D有助減緩人體老化！

