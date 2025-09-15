教師節、中秋及國慶連假總運量逾195萬人次 桃機呼籲3小時前抵達機場

機場公司今天宣布，教師節、中秋節及國慶日三波連續假期的總運量將超過195萬人次，桃園國際機場為提升服務品質已完成各項疏運準備，並提醒旅客善用智慧化服務、搭乘大眾運輸工具，勿讓行李保護套、保護膜、行李綁帶、吊牌等物鬆脫或過長、留意行動電源規定、減少安檢複查以及出國前確認護照效期，確保行程安全順暢。

機場公司指出，教師節、中秋節及國慶日三波連續假期時間相當接近，疏運期間長達15天，預估總旅運量將突破195萬人次。教師節疏運期間為9月26日（五）至30日（二），共5天。中秋節疏運期間：10月3日（五）至7日（二），共5天。國慶日疏運期間：10月9日（四）至13日（一），共5天。

機場公司依過往經驗預判，首波教師節連假總運量將逾63萬人次，日均約12.7萬人次、航班約726架次；中秋節連假預估總運量將逾64萬人次，日均約12.9萬人次、航班約728架次，前兩波疏運因中秋假期返鄉團聚旅客，抵達略高於出發人數，也因假期較長，有效達到分散疏運效果，避免旅客過度集中。

此外，因第三波國慶日連假預估前期出發多於抵達，直至收假日則相反，抵達旅客可能高於出發旅客近2萬人，整體總運量將逾67萬人次，日均約13.4萬人次、航班約730架次。機場公司呼籲，國人於出國前，應及早確認護照效期至少6個月以上，通關時可善用e-Gate自動查驗系統，並預先洽詢航空公司各國入境之相關規定。前往機場時多多搭乘大眾運輸工具、提前3小時抵達機場，並善用自助行李託運等智慧化設備，加速報到與通關效率。

為維護飛航安全及提升通關效率，使行李輸送過程順利，勿讓行李保護套、保護膜、行李綁帶、吊牌等物鬆脫或過長。攜帶行動電源時須符合航空公司及入境國家規定，並放置於隨身行李中，嚴禁託運；另為維護航廈秩序與安全，請勿騎乘電動行李箱或電動滑板等載具。

通過安檢金屬探測門前，先脫下外套、帽子及金屬物品，並留意只限攜帶傳統打火機1枚，同時將手機、平板、筆記型電腦自手提行李中取出，與隨身行李一併置入X光檢查儀；液體膠狀物品須裝於100 毫升以下容器，並於透明夾鏈袋密封。 機場公司今天宣布，教師節、中秋節及國慶日三波連續假期的總運量將超過195萬人次，呼籲旅客善用自助行李託運等智慧化設備，加速報到與通關效率。圖／機場公司提供

