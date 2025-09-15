快訊

總統明見證淡江大橋合龍 拚明年5月通車 跨年焰火和101輝映

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
淡江大橋明天辦合龍儀式，賴清德總統將出席見證這歷史性一刻。這座世界最長單塔不對稱斜張橋拚明年5月通車，連接新北淡水及八里。淡江大橋成為當地新地標，融入淡江夕照，將成絕美的地景。施工過程克服種種挑戰，包含疫情、原物料上漲、缺工等，工程人員形容「像是完成一場不可能任務」。

淡江大橋明天合龍儀式後，距離目標通車日有近8個月時間，後續還有多項工程要推進，包含橋面鋪面、安裝景觀燈柱，接著還要裝設橋面護欄、隔音牆與防風柵。斜索也需重新施拉與檢核，並拆除塔吊，最後是進行橋梁載重試驗，工程單位強調，一切要按部就班，每個環節都要到位，才能確保整座橋結構安全。

新北市長侯友宜明天將會出席淡江大橋合龍儀式，與賴清德、中央部會官員、地方民代共同見證重大工程的重要里程碑。新北工務局說，淡江大橋是北台灣交通建設的關鍵樞紐，合龍代表大橋已進入最後完工階段，未來將有效紓解關渡橋車流壅塞，提升淡水、八里與北海岸整體交通效能。

淡江大橋外型獨特，施工難度也高，讓許多廠商為之卻步，2017年至2018年間歷經7次流標，一度有人建議更改設計方案，時任公路總局局長陳彥伯堅持原設計，後來調整經費和工期，由工信工程挑大樑承接工程。施工期間遇到疫情、缺工、原物料上漲、烏俄戰爭等挑戰，整體計畫經費從最初154.3億元，一路增至230.38億元。

新北市議員陳偉杰說，跨越淡水河、橋長920公尺的淡江大橋合龍後，為淡水增添新地標，明年5月通車後串連八里、淡水兩岸景點，未來施放跨年焰火是很大賣點，與101高樓焰火相輝映。

新北市長侯友宜曾形容，淡江大橋是母親之河（淡水河）上的母親之橋，從桃園機場進出的民眾，離境、返台時映入眼簾的就是淡江大橋，將成為故鄉的地標。

