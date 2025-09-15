桃機北跑道11月將進行歲修 視天候狀況擇期開工夜間施做
桃園國際機場預計於11月對北跑道進行歲修維護作業，整體工程按既有標準作業流程排定，視天候狀況開始進行歲修作業，預計可於10個工作日完成。機場公司指出，為持續優化營運服務品質，將利用夜間巡場關閉跑道時段施作，施工作業期間桃園機場維持單跑道運作，為不影響機場營運及航班起降，機場公司已針對各項應變做好規畫。
機場公司指出，桃園機場平均每日服務約13萬人次，每日起降航班約700架次。高頻次的航班起降運作，例行跑道維護作業更顯重要，對於本次北跑道歲修規畫，經維護及營運單位共同研擬「不另行增加跑道關閉時間」的施工執行方案，採利用既有之夜間例行跑道巡檢、維護作業時段，於飛航指南公告夜間01:00-06:30跑道單雙日輪流關閉、每日共計5.5小時之時段內辦理北跑道歲修。
機場公司說明，本次歲修比照過去成立專案小組，已多次邀集機場有關單位出席會議討論，並於7月21日再邀民航局、飛航服務總台、航空公司、地勤業者等機場作業單位參加施工方案說明會，逐一檢視包括近期航班運量趨勢、維護作業計畫，並沙盤推演維持營運之各項應變方案，會中亦對各單位之疑問及需要協助事項逐一說明、討論解決。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言