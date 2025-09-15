桃機北跑道11月將進行歲修 視天候狀況擇期開工夜間施做

快訊

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
桃園國際機場公司預計於11月對北跑道進行歲修維護作業，視天候狀況開始進行歲修作業，預計可於10個工作日完成。圖／機場公司提供
桃園國際機場公司預計於11月對北跑道進行歲修維護作業，視天候狀況開始進行歲修作業，預計可於10個工作日完成。圖／機場公司提供

桃園國際機場預計於11月對北跑道進行歲修維護作業，整體工程按既有標準作業流程排定，視天候狀況開始進行歲修作業，預計可於10個工作日完成。機場公司指出，為持續優化營運服務品質，將利用夜間巡場關閉跑道時段施作，施工作業期間桃園機場維持單跑道運作，為不影響機場營運及航班起降，機場公司已針對各項應變做好規畫。

機場公司指出，桃園機場平均每日服務約13萬人次，每日起降航班約700架次。高頻次的航班起降運作，例行跑道維護作業更顯重要，對於本次北跑道歲修規畫，經維護及營運單位共同研擬「不另行增加跑道關閉時間」的施工執行方案，採利用既有之夜間例行跑道巡檢、維護作業時段，於飛航指南公告夜間01:00-06:30跑道單雙日輪流關閉、每日共計5.5小時之時段內辦理北跑道歲修。

機場公司說明，本次歲修比照過去成立專案小組，已多次邀集機場有關單位出席會議討論，並於7月21日再邀民航局、飛航服務總台、航空公司、地勤業者等機場作業單位參加施工方案說明會，逐一檢視包括近期航班運量趨勢、維護作業計畫，並沙盤推演維持營運之各項應變方案，會中亦對各單位之疑問及需要協助事項逐一說明、討論解決。

為不影響機場營運及航班起降，將利用夜間巡場關閉跑道時段施作，施工作業期間桃園機場維持單跑道運作。圖／機場公司提供
為不影響機場營運及航班起降，將利用夜間巡場關閉跑道時段施作，施工作業期間桃園機場維持單跑道運作。圖／機場公司提供

航班 桃園機場

