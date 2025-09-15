供電吃緊？ 興達電廠燃煤備用3、4號機組今天再度上場救援

興達電廠燃氣新2號機本月9日爆炸大火，燃煤備用2號機及4號機在10日一度併聯發電。今晨台電林口2號機傳出故障後，環保局官網最新公告，台電公司評估9月15日夜尖峰備轉容率低於6％，為維持供電系統正常運轉，興達3號機組於9月15日 零時3分併聯、興達4號機1時50分併聯。

高市環保局官網指出，興達電廠 1、2 號機組於112年底為轉緊急備用電力設施，備轉容量率低於6％才啟動。此外，依據興達電廠燃氣機組更新改建計畫環境影響說明書，興達電廠 3、4 號機組於 113年底轉為備用機組，第 1、4 季不啟動，啟動時機為第 2、3季備轉容量率低於8％時。

大林電廠5號燃氣機組於 111 年底除役，台電公司依據電業相關法規將其轉為緊急備用電力設施，備轉容量率低於6%才啟動，第 1、4 季不可啟用，以上每部機組全年可運轉 720 小時。

官網公告指出，9月10日至9月12日夜尖峰備轉容率低於6%，興達4號機組於9月10日 下午4時54分併聯，9月12日 晚間11時39分解聯。9月11日至9月12日夜尖峰備轉容率低於6％，興達2號機組於9月10 日9時19分併聯，9月12日晚間10時27分解聯。

台電公司最新通知，9月15日夜尖峰備轉容率低於6％，為維持供電系統正常運轉，興達3號機組於9月15日零時3分併聯、興達4號機1時50分併聯。 高雄市環保局官網今天凌晨1時50分更新資料，公布興達電廠3號與4號機組併聯發電。圖／取自高雄環保局官網 高雄市環保局官網今天凌晨1時50分更新資料，公布興達電廠3號與4號機組併聯發電。圖／取自高雄環保局官網

商品推薦