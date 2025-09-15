打破刻板印象 研究發現雙髻鯊飲食具高度彈性

國立中山大學今天公布最新研究，罕見從探究雙髻鯊的飲食習慣切入，發現雙髻鯊並非依賴單一獵物，而是有「因地制宜」的食性模式，「游到哪裡，就吃當地的食物」。

國立中山大學公布由中山大學海洋生態保育研究所助理教授林裕䕒，以及農業部水產試驗所近海漁業生物研究中心博士後研究員徐華遜的雙髻鯊研究，罕見從飲食習慣切入，發現雙髻鯊有「因地制宜」的食性模式。

如同人類「靠山吃山，靠海吃海」，雙髻鯊的飲食也展現了高度彈性，即游到哪裡，就吃當地的食物。這份研究成果也刊登於國際頂尖期刊「魚類生物學與漁業評論（Reviews in Fish Biology and Fisheries）」。

林裕䕒表示，就像在台灣吃滷肉飯、日本吃生魚片、去韓國吃泡菜一樣，雙髻鯊也能因地制宜、入境隨俗。例如，路氏雙髻鯊（Sphyrna lewini，又稱作紅肉丫髻鮫）在不同海域具廣泛的飲食範圍和高度的適應性。

此外，窄頭雙髻鯊（Sphyrna tiburo）甚至能消化並利用海草中的營養物質，突破了傳統上對鯊魚「嚴格肉食性」的想像。

林裕䕒表示，既然雙髻鯊不挑食，那保育重點便不在於保障牠們「能吃什麼」，而是在於「在哪裡吃」。對雙髻鯊而言，近岸淺水區不僅是覓食的重要場域，更是孕育幼鯊的關鍵棲地，保護近岸環境才是關鍵。

徐華遜指出，雙髻鯊或稱槌頭鯊、丫髻鮫，是形態上最具辨識度的海洋生物之一，最大的特徵就是其頭部側向擴展形成的特殊構造。研究結果顯示，在同一地區內的雙髻鯊，會透過選擇不同獵物來避免競爭。

國立中山大學今天新聞稿說明，該研究為推動鯊魚保育與沿岸生態管理提供新的科學依據，不同雙髻鯊物種需採多元保育策略，應透過設立沿岸保護區、漁業管理及減少混獲措施，來降低其滅絕風險。

