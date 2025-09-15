快訊

缺藥近4年「瘦瘦針」胰妥讚本月全台恢復供貨 台大醫院僅供應糖尿病患

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
食藥署近日公布，被廣泛用於減重、俗稱「瘦瘦針」的GLP-1抑制劑胰妥讚，歷經4年缺藥、控貨，已於本月初恢復供應。示意圖，本報資料照片。

速效胰島素因全球供應鏈問題持續控貨，近期傳出一天注射一次的長效型胰島素，恐退出台灣市場。於此同時，食藥署近日公布，被廣泛用於減重、俗稱「瘦瘦針」的GLP-1抑制劑胰妥讚，歷經4年缺藥、控貨，已於本月初恢復供應。台大醫院內科部副主任王治元說，為確保糖尿病人用藥權益，該院限制胰妥讚僅供糖尿病人使用，減重門診民眾則需自費使用同劑型其他藥品。

胰妥讚藥品供應廠商，自2021年即向食藥署通報，因供應問題導致缺藥，後陸續通報缺藥、控貨，最近一次是在今年8月26日通報，因供應問題導致缺藥，並持續控貨，原預計115年第一季恢復供貨，但上周廠商通報，已於9月5日恢復正常供貨。食藥署指出，庫存藥品建議優先使用於有時用必要的糖尿病患，若遇短缺，可以其他糖尿病治療藥物替代，並重新評估劑量及療效。

近期胰島素頻傳缺藥，王治元說，從住院、急診至病房都有病人需要使用胰島素，短效型胰島素因全球供貨不穩，去年起開始缺藥，這類藥物可用於急性酮酸中毒的糖尿病患：另，一項每日施打一次的長效型胰島素諾易筆，近期傳出可能退出台灣市場，這類藥物適用於多類型糖尿病患，包括青壯年、孕婦及罹患第一型糖尿病的兒少等，未來用藥恐受影響。

王治元表示，胰妥讚是糖尿病用藥，過去研究顯示，使用這類藥物可預防病人心血管及中風風險，但因為用藥後減重效果明顯，因此被不少民眾拿來當作減重藥品，不過，台大醫院為確保糖尿病人用藥權益，限制只有糖尿病患者可使用這項藥物，符合健保給付資格者可以健保給付身份使用，不符健保給付資格，但與醫師討論決定用藥者，也可自費用藥。

與胰妥讚同成份同劑型的另一項瘦瘦針產品猛健樂，近期取得食藥署許可，將減重列為適應症之一。王治元說，該院減重門診近期會導入猛健樂，供想要減重的民眾自費使用，其自費用藥價格比胰妥讚更高，且無健保給付，不過，減重市場多數藥物都是自費，欲減重民眾大多不會考慮健保、自費等問題。

為解決胰島素缺藥問題，食藥署長姜至剛近期提出要組供藥國家隊。王治元說，國際大型製藥公司，基於利潤考量，不得不犧牲部分病人所需藥物，因胰島素相關藥品利潤有限，藥廠多著眼發展利潤較高的癌藥、分子藥物，因此站在國民健康戰略觀點，政府以政策介入，鼓勵國內廠商產製胰島素，身為臨床醫師，他樂見其成。

