訓練家出發！《Pokémon GO》推36條台灣在地路線 跟著寶可夢去旅行

曾掀起全球抓寶風潮的《Pokémon GO》即日起在台推出全新活動「Take a GO！走出趣！」，首度推出36條「官方路線」，串聯全台知名景點，分為文化散步、藝術之旅、風土日誌、生態健行、美食巡禮5大主題，帶玩家在遊戲中也能感受在地魅力。

玩家從即日起至12月31日，完成任一路線即可在起終點的寶可補給站收集台灣限定明信片，還能遇見各主題限定寶可夢，甚至有機會捕捉到超吸睛的「戴著牛仔帽的卡比獸」，此外，活動期間完成輕鬆的限時調查任務，就能獲得額外驚喜獎勵。

為了讓遊戲更添樂趣與知性，這次更攜手「島內散步Walk in Taiwan」，舉辦10場免費實體導覽（報名網址），從北到南邀請專業導覽員陪玩家探索城市角落。例如台北大稻埕文化故事集、新竹穿梭百年的時空小旅行、因鐵道而生的台中城、台南城東人文漫步、高雄藝術海風之聲等，透過導覽體驗結合遊戲，解鎖城市新風貌。

除了踩點、抓寶的遊戲樂趣，主辦單位也加碼推出實體好禮，即日起至10月18日，只要完成任一官方路線並獲得橘色徽章，即可到全台中華電信門市兌換限量《Pokémon GO》活動手拿扇，每人限領1次，數量有限送完為止。同時，玩家只要在KKday活動貼文下方附上獲得的橘色徽章截圖，就能直接獲得500點KKday Points，完全免抽選。

這36條官方路線遍佈全台，從北台灣的新北馬崗海女小旅行，到南台灣屏東的共融南境；從新北緬甸街異國飲食博覽會，到台南的文學與市場風味，每一條都是一次嶄新冒險。快和好友一起挑戰全台36條官方路線，收集台灣限定明信片與徽章，帶著手拿扇和主題寶可夢一同走遍全台。 《Pokémon GO》推出「Take a GO！走出趣！」台灣專屬官方路線，邀訓練家走遍5大主題36條路線收集明信片。圖／Niantic提供 即日起至10月18日，只要完成任一官方路線並獲得橘色徽章，即可兌換限量周邊好禮。圖／Niantic提供 參加線下實體導覽活動，還能獲得明信片。圖／Niantic提供

