桃機估3大連假疏運總運量逾195萬人次 客運巴士凌晨機動加班

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
掌握六大訣竅，善用自助行李託運等服務加速通關效率。圖／桃園機場公司提供
掌握六大訣竅，善用自助行李託運等服務加速通關效率。圖／桃園機場公司提供

教師節、中秋節及國慶日等3大連假將至，桃園機場公司今表示，3個連假時間接近，疏運期間長達15天，預估總旅運量將突破195萬人次，提醒旅客出國前掌握留意行動電源規定等6大訣竅，確保行程順暢，另配合疏運需求，客運巴士也在連假期間於凌晨機動加班及縮短班距。

9月下旬起開始教師節、中秋節、國慶日3波連續假期，疏運時間分別為教師節疏運9月26日至9月30日共5天；中秋節疏運10月3日至10月7日共5天；國慶疏運10月9日至10月13日共5天，機場公司預估，15天疏運期間總運量將突破195萬人次

機場公司表示，依過往經驗預判，首波教師節連假總運量將逾63萬人次，日均約12.7萬人次、航班約726架次；第二波中秋節連假預估總運量將逾64萬人次，日均約12.9萬人次、航班約728架次；第三波國慶日連假則預估前期出發多於抵達，直至收假日則相反，抵達旅客可能高於出發旅客近2萬人，整體總運量將逾67萬人次，日均約13.4萬人次、航班約730架次。

機場公司指出，前2波疏運因中秋假期返鄉團聚旅客，抵達略高於出發人數，也因假期較長，有效達到分散疏運效果，避免旅客過度集中。

另外，機場公司提醒，10月1日起外籍旅客入境須上網填寫電子A卡（入國登記表Taiwan Arrival Card, TWAC），最早可於抵達前3天上線填寫，桃園機場官網首頁即有「網路填寫入國登記表」友善連結，連至內政部移民署網頁有中英日韓等7國語言可供旅客選擇。

為維護飛航安全及提升通關效率，機場公司提醒旅客掌握六大訣竅，包含善用智慧化服務，連假期間入境尖峰時段為每日5時、15至17時，出境尖峰時段為每日7至9時、23時，建議旅客提前3小時抵達機場，並即刻（A1台北車站、A3新北產業園區站）完成報到流程，搭配自助行李託運等智慧化設備，加速報到與通關效率。

民眾可多搭乘大眾運輸工具，進出機場可搭乘機場捷運或客運巴士等大眾運輸工具。配合疏運需求，客運巴士將於連假期間（9/27-9/29、10/4-10/6、10/10-10/12）調整班次。

國光客運開往台北，將於凌晨1時至2時機動加班；統聯客運1623開往台中，將班距縮短為15至30分鐘；統聯客運1661開往羅東，加開上午9時20分及下午3時30分兩班車；排班計程車已備妥加班車因應需求，定點上車位置：第一航廈12號會面點、第二航廈26會面點。

為使行李輸送過程順利，機場公司提醒旅客應遵照行李「四不原則」，也就是「不讓行李保護套／保護膜鬆脫」、「不讓行李綁帶、吊牌等鬆脫或過長」、「不放置不合規行李（過長、過大等）」、「不讓行李包裝鬆散導致作業內容物散落」等。

此外，也要留意行動電源攜帶規定。攜帶行動電源時須符合航空公司及入境國家規定，並放置於隨身行李中，嚴禁託運；另為維護航廈秩序與安全，請勿騎乘電動行李箱或電動滑板等載具。

旅客在通過安檢金屬探測門前，請先取下外套、帽子及金屬物品，並留意只限攜帶傳統打火機1枚，同時將手機、平板、筆記型電腦自手提行李中取出，與隨身行李一併置入X光檢查儀；液體膠狀物品須裝於100毫升以下容器，並於透明夾鏈袋密封。

機場公司提醒，旅客在出發前請確認護照效期，應及早確認護照效期至少6個月以上，通關時可善用e-Gate自動查驗系統，並預先洽詢航空公司各國入境的相關規定。

教師節、中秋節及國慶日連假總運量逾195萬人次。圖／桃園機場公司提供
教師節、中秋節及國慶日連假總運量逾195萬人次。圖／桃園機場公司提供

