TPASS南嘉台鐵通勤月票今上線 黃偉哲：開啟嘉南生活圈公共運輸新時代

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
799大台南公車+南嘉台鐵799無限搭定期票今在台南市長黃偉哲（左七）見證下，正式上線，開啟嘉嘉南生活圈公共運輸新時代。記者萬于甄／攝影
799大台南公車+南嘉台鐵799無限搭定期票今在台南市長黃偉哲（左七）見證下，正式上線，開啟嘉嘉南生活圈公共運輸新時代。記者萬于甄／攝影

通勤族大利多！南嘉台鐵799無限搭TPASS通勤月票今起正式上線，台南市長黃偉哲表示，台南市民通勤往返嘉義縣市平均每月逾16萬人次，顯示南嘉嘉是相當緊密的生活圈。有議員建議納入嘉義縣市公共運輸系統，對此，交通局表示，後續會陸續推動，開啟南嘉嘉生活圈公共運輸新時代。

交通局說明，「大台南公車及南嘉台鐵無限搭」定期票方案定價為799元，以既有MeNGO平台發行，服務範圍涵蓋包含台南境內公車、YouBike外，同時納入台南、嘉義沿線台鐵23處車站，北起自嘉義大林站、南至台南中洲站、沙崙支線等，適用範圍超過80公里。

黃偉哲也說，大眾運輸最重要是使用率，政府補助首要目的是減少民眾自行開車或使用其他交通工具付出的時間、燃料以及環境成本，此次推出799無限搭乘定期票，是一項讓民眾贏、政府贏、環境也贏的重要政策，歡迎嘉義、台南民眾一起支持，共同融入嘉南生活圈。

市議員王宣貿表示，TPASS推動對嘉南生活圈通勤族而言是一大福音，開賣首周就有賣出逾600張的成績，顯示民眾對該方案的需求與期待，然而目前第一版月票僅涵蓋台南所有公共交通運輸，尚缺乏嘉義縣市的公共運輸系統，期盼盡速整合兩點縣市平台，推出更完善月票。

對此，交通局回應，後續將進一步聯手嘉義縣、市推出「嘉嘉南跨境999定期票方案」，服務範圍擴充嘉義縣、市市區客運路線、公路客運、幸福巴士/小黃路線和當地YouBike等，目前也加緊和兩縣市協調平台上架和程式修改等作業。

交通局提到，原本通勤族若購買台鐵定期票平均每月需花費3000元至6000元，現在只要799元即可吃到飽，此外，為讓在地市民都能輕鬆快速購買，即日起至10月14日在新營火車站也設置短期TPASS實體服務據點，提供購卡、加入會員、買方案及過卡等一站式服務。

嘉義 台鐵

