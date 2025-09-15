適量攝取維生素D 可保護端粒延緩衰老
【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】
維生素D有助減緩人體老化！美國研究指出，維生素D補充劑可保護人體染色體上的端粒，在細胞分裂過程中保護DNA免受損傷，從而影響人體衰老速度。專家表示，最佳劑量可能取決於個人因素，而健康老化也有助端粒健康，並減少罹癌患病風險。
維生素D護端粒
《SciTechDaily》報導，美國奧古斯塔大學針對1031名平均年齡為65歲的受試者進行五年追蹤調查，分別測量他們一開始、兩年後和四年後的端粒長度。其中，一半受試者每天服用2000國際單位維生素D，另一半受試者則服用安慰劑。
研究結果顯示，維生素D組別相較安慰劑組別的端粒保留了140個鹼基對，顯示出維生素D的保護作用可能確實有益。對此，端粒是染色體末端的小結構，其作用類似鞋帶的塑膠頭，在細胞分裂過程中保護DNA免受損傷。
然而，目前尚不清楚端粒的最佳長度，關於正確劑量也沒有達成一致。專家表示，最佳劑量可能取決於個人因素，包括現有的維生素D水平、整體營養以及維生素的相互作用。
補充劑延緩衰老
《The Conversation》報導，對於維生素D缺乏症的患者，補充劑可以幫助這些人減輕呼吸系統疾病的嚴重程度，但也可能因補充不當而造成維生素D過多症，並導致高鈣血症和其他健康問題。因此，在服用維生素D補充劑時，應視身體狀況並評估健康風險。
儘管高劑量維生素D能延緩衰老，但健康老化來自於日常規律作息，包括均衡飲食、規律運動、優質睡眠、不吸煙和控制壓力，這些都能自然地有助於端粒健康，減少罹癌患病風險。
