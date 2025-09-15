比加工食品還可怕！ 高油鹽糖加速器官老化 醫：增死亡風險

食品加工與生活息息相關，適當保存技術可保留營養、提高食用價值、提升儲藏性，但如果是油、鹽、糖過多、缺乏膳食纖維、天然食物含量極少，且無法辨別出食物原樣的「超加工食品」，吃多了可能面臨更高的早逝風險。

減重專科醫師陳威龍表示，超加工食品經過多道工業製程，包括油炸、塑型等技術處理，另加入各種添加劑，產品已失去原有的營養價值。近年來有許多文獻指出，超加工食品隱藏了許多健康陷阱，易造成身體發炎反應，包含肥胖、心血管疾病、第二型糖尿病以及睡眠障礙等。

研究顯示，超加工食品不僅缺乏完整營養，還會加速器官老化，讓身體提早走向衰退。當人體出現2至4個老化器官時，死亡風險就會增加2.3倍；若累積到8個以上老化器官，死亡風險更是暴增8.3倍。其中，超加工食物吃太多，累積到8個以上老化器官，超過六成在15年內死亡。

‧有2至4個器官老化的人，死亡風險增加2.3倍

‧有5至7個器官老化的人，死亡風險增加4.5倍

‧有8個以上器官老化者，死亡風險飆升8.3倍，其中有60%以上在15年內過世。

陳威龍指出，「美國臨床營養學期刊」（American Journal of Clinical Nutrition）刊登一項針對逾2萬名參與者的大型研究發現，超加工食品攝取量最高的族群，其「生物年齡」平均比實際年齡大了0.34歲。其差異並非單純熱量或營養不足，而是與這些食物的「非營養特徵」有關，例如加工過程本身，可能對身體造成不良影響，最終導致老化加速。

陳威龍提醒，超加工食品中的「加工肉類」其實跟抽菸、飲酒一樣，都是加速器官老化的重要因素。另一項刊登在「自然醫學」（Nature Medicine）的研究也有類似發現。當人體累積的老化器官越多，死亡風險就會急遽上升。

很多人早已出現「加速老化」的訊號，卻沒放在心上。陳威龍說，當體重愈來愈難控制、飯後容易嗜睡或頭暈、睡再久還是覺得疲倦、記憶力下降、免疫力變差，這五大徵兆都可能與器官老化有關。想要延緩老化、維持年輕，可掌握三大關鍵：

1.少吃超加工食品：餅乾、香腸、速食等超加工食品含有高糖、高脂與大量添加物，長期攝取容易導致血糖忽高忽低，增加體脂肪堆積，加速器官老化。

2.規律運動與飲食調整：養成規律運動與攝取天然原型食物的飲食方式，有助於減少慢性發炎，讓大腦與免疫系統保持最佳狀態。

3.適時補充保健品：維生素C（紅椒、芭樂）促進膠原蛋白合成；維生素A（豬肝、菠菜）有助於角質代謝；鋅（黑豆、牛肉）與皮膚結構及代謝相關。

商品推薦