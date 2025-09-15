快訊

森林生態旅遊導覽人員培力認證啟動 提升導覽人員專業能力

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
林業保育署與台灣生態旅遊協會合作，上午啟動「森林生態旅遊導覽人員培力與認證計畫」，林業保育署副署長張岱（左三）和生態旅遊協會理事長郭育任（右三）宣布藉此同步推出金、銀、銅級三級認證制度，循序漸進提升導覽人員專業能力。記者曾吉松／攝影
林業保育署與台灣生態旅遊協會合作，上午啟動「森林生態旅遊導覽人員培力與認證計畫」，林業保育署副署長張岱（左三）和生態旅遊協會理事長郭育任（右三）宣布藉此同步推出金、銀、銅級三級認證制度，循序漸進提升導覽人員專業能力。記者曾吉松／攝影

林業保育署與台灣生態旅遊協會合作，上午啟動「森林生態旅遊導覽人員培力與認證計畫」，林業保育署副署長張岱和生態旅遊協會理事長郭育任宣布藉此同步推出金、銀、銅級三級認證制度，循序漸進提升導覽人員專業能力，取得認證的導覽人員依據認證等級，可享有本人國家森林遊樂區入園全票7折優惠，取得銀級以上認證者，帶團5人以上者團員亦享入園全票7至8折之優惠。

林業保育署與台灣生態旅遊協會合作，上午啟動「森林生態旅遊導覽人員培力與認證計畫」，林業保育署副署長張岱（前排左五）和生態旅遊協會理事長郭育任（前排右五）宣布藉此同步推出金、銀、銅級三級認證制度，循序漸進提升導覽人員專業能力。記者曾吉松／攝影
林業保育署與台灣生態旅遊協會合作，上午啟動「森林生態旅遊導覽人員培力與認證計畫」，林業保育署副署長張岱（前排左五）和生態旅遊協會理事長郭育任（前排右五）宣布藉此同步推出金、銀、銅級三級認證制度，循序漸進提升導覽人員專業能力。記者曾吉松／攝影
林業保育署與台灣生態旅遊協會合作，上午啟動「森林生態旅遊導覽人員培力與認證計畫」，林業保育署副署長張岱宣布藉此同步推出金、銀、銅級三級認證制度，循序漸進提升導覽人員專業能力。記者曾吉松／攝影
林業保育署與台灣生態旅遊協會合作，上午啟動「森林生態旅遊導覽人員培力與認證計畫」，林業保育署副署長張岱宣布藉此同步推出金、銀、銅級三級認證制度，循序漸進提升導覽人員專業能力。記者曾吉松／攝影

