讀懂台灣 林保署同台灣生態旅協啟動森林旅遊導覽培力認證計畫

台灣擁有得天獨厚的森林資源，為讓遊客能在專業且正確的引導下，深度感受台灣森林獨有的魅力，林業及自然保育署與台灣生態旅遊協會合作，啟動「森林生態旅遊導覽人員培力與認證計畫」，供旅遊從業人員與有興趣的民眾於線上學習，藉此同步推出金、銀、銅級三級認證制度，取得認證的導覽人員依據認證等級，可享有本人國家森林遊樂區入園全票7折等優惠。

林保署今天舉辦「森林生態旅遊導覽人員培力與認證計畫」啟動記者會，現場除森林生態旅遊導覽認證說明，也將首度公開精選生態旅遊解說導覽課程影片連結及認證報名網頁。

林保署副署長張岱表示，本次培力與認證計畫，邀請國內動植物生態、地理地質、林業與原民文化、生態旅遊等領域之的專家學者，精心製作20部生態旅遊解說導覽課程影片，供旅遊從業人員與有興趣的民眾於線上學習，且完全免費。

張岱說，生態旅遊的重點在於遊客可以收穫到什麼，以及經濟收益如何回到地方來共榮，而解說員對自然、人文與歷史的認知程度會呈現旅遊的最終品質，因此才規畫本次培力認證機制，對解說品質和文化體驗會更加正確。

台灣生態旅遊協會理事長郭育任表示，本次森林生態旅遊導覽人員培力與認證同步推出金、銀、銅級3級認證制度，循序漸進提升導覽人員專業能力，取得認證的導覽人員依據認證等級，可享有本人國家森林遊樂區入園全票7折優惠，取得銀級以上認證者，帶團5人以上者團員亦享入園全票7至8折之優惠、並於部分國家森林遊樂區賣店購買指定出版品與商品享有折扣。

商品推薦