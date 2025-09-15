快訊

熱帶系統發展活躍 會有雙颱？氣象署說話了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
目前南海及菲律賓東方至琉球海面為大低壓帶的環境，有雲系消消長長，有利熱帶系統發展，會有雙颱？中央氣象署預報員官欣平上午指出，目前做出預測模式，本周熱帶低壓帶中有很多熱帶系統可能發展，但沒有做出有很多個颱風可能同時出現，大部分是雲簇平均發展，一個一個發展，有的模式會做出有低壓發展，但變數還很大，目前說有雙颱在何時發生還太早了。

但本周起天氣要變了，官欣平指出，未來一周天氣悶熱，有午後雷陣雨。周三起太平洋勢力東退，南方雲系北移，東半部及南部降雨機率及強度提升。南方低壓帶內有利熱帶系統發展，本周及下周需留意後續預報。

官欣平指出，今天各地高溫明顯，雙北今天有37、38度，台中、彰化及南部近山區持續36度，西半部有35-37度高溫。周二大台北及桃園有37度高溫。

官欣平說，明後天太平洋高壓東退、減弱，南海低壓逐漸發展且影響，台灣由於東南風加強，台灣東半部降雨逐漸增加，17日台東及恆春半島有較明顯降雨。18到20日南海低壓菲律賓熱帶低壓發展，受密集雲系北移影響，甚至有些模式做出有小小低壓，18、19日各地午後雷陣雨之外，花東及南台灣不只午後降雨。

官欣平指出，20日及21日隨低壓移到海南島及中南半島一帶，有一個空檔期，午後雷陣雨恢復到之前情形。菲律賓東方仍有模式做出熱帶系統發展的趨勢，時間點落在下周、22日之後，但變數高，只知熱帶系統發展活躍，但路徑及影響範圍有高度不確定性。

降雨方面，官欣平說，今天午後陣雨以桃園以南山區及南台灣山區為主。周二花東偶雨、南部及桃園以南山區午後雨，晚起東南部較大雨勢。周三水氣增多，東半部局部短暫雨、各地午後雷陣雨、大雨，清晨夜晚西半部零星短暫陣雨。周四到下周日，南方雲系北移，南部及東半部局部短暫降雨，各地午後雷陣雨、大雨，18、19日東南部大雨。

