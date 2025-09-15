不是詐騙！快檢查LINE帳號 綁定Apple帳號或Google帳號換機更安心

詐騙訊息經常以假亂真，近期不少LINE用戶陸續收到一個名為「Service Messages」的綠盾官方帳號訊息，內容提醒綁定Apple帳號與Google帳號，不少人因擔心詐騙而心生疑慮。對此，LINE官方已出面澄清，這不是詐騙，而是官方定期進行的帳號健檢宣導，約每季會推送一次，提醒用戶檢視並強化帳號安全設定。

LINE表示，「Service Messages」是專門用來傳遞重要通知的官方帳號，無法被封鎖，確保所有用戶都能收到相關資訊。本次宣導的重點，在於提醒尚未完成綁定的用戶，盡快新增Apple帳號或Google帳號的同步設定。迎接新iPhone帶來的換機潮，除了原本的電話號碼、電子郵件與密碼三大基本資料外，若再額外完成Apple或Google帳號綁定，能進一步提升帳號安全性，並在更換裝置或重裝App時帶來更便利的登入體驗。

官方指出，完整的帳號綁定在多種情境下都能發揮保護作用，例如手機遺失、誤刪LINE App，或帳號遭不法人士盜用時，都能增加順利找回帳號的成功率。操作方式為：進入「主頁」，點選右上角齒輪圖示進入「設定」，再進入「我的帳號」，於Apple或Google欄位點選「開始同步」即可完成綁定。日後若需要換機或重裝，只要選擇「透過Apple繼續」或「以Google帳號登入」，即可快速登入，不必再依賴電話號碼。

LINE也提醒，若電話號碼遭誤操作或被他人誤用建立新帳號，已完成Apple或Google綁定的用戶仍有機會透過其他登入方式恢復原帳號。官方呼籲用戶養成定期進行帳號健檢的習慣，確保綁定資訊完整，才能在日常使用及突發狀況下更加安心。 完成Apple或Google帳號綁定，能進一步提升帳號安全性，並在更換裝置或重裝App時帶來更便利的登入體驗。圖／LINE提供 近期LINE透過Service Mesaage綠盾官方帳號提醒用戶完成帳號認證。圖／LINE提供 認明無法被封鎖的「Service Messages」的綠盾官方帳號訊息，才是真的。圖／LINE提供

