7招睡好覺 救你的大腦！失智症權威教你維持大腦年輕法

午後的陽光灑進咖啡廳，剛從國外旅遊回台的劉秀枝神采奕奕地赴約，儘管行程緊湊，她卻毫無倦容，笑稱自己「晚上一覺到天亮，連時差都沒有」。

作為台北榮總特約醫師、陽明交通大學醫學院兼任教授，同時也是多本暢銷健康書籍的作者，劉秀枝長期關注失智症與大腦健康議題。她強調：「維持良好睡眠，能有效保護腦功能，降低大腦神經退化風險。」

大腦夜間大掃除，要靠好好睡一覺。

「為什麼我們需要睡眠？」劉秀枝開門見山地指出，睡眠是身體修復與代謝廢物的關鍵時段。但睡眠狀況因人而異，有人長期受失眠困擾，也有人像她一樣，即使70多歲仍倒頭就睡。

愈來愈多研究數據顯示，睡眠與大腦健康密不可分。2012年科學家證實大腦存在「神經膠細胞類淋巴系統」（glymphatic system），這套「清道夫機制」會在睡眠時高效運作，尤其是深層睡眠階段，能清除60%的腦內廢物或毒物，包括造成阿茲海默症的類澱粉蛋白和tau蛋白。

研究：睡眠少於6小時，失智風險增加。

長期睡眠障礙可能會對健康產生不利影響，甚至與多種疾病相關。

以阿茲海默症為例，患者常見的日夜顛倒、白天嗜睡、夜間頻醒等睡眠周期障礙，這些症狀過去常被視為疾病進程中的精神行為問題之一，但近年研究指出，睡眠障礙也可能是阿茲海默症的早期徵兆，甚至是潛在的危險因子。

2021年4月，一篇發表於國際權威期刊《自然通訊》（Nature Communications）的英國研究，針對7,959名受試者進行長達25年的追蹤調查。結果發現，50、60和70歲這三個階段，每晚睡眠時間少於或等於6小時的族群，其罹患失智症的風險比維持7小時睡眠者高出30%。這項大規模研究證實，中老年階段的睡眠不足，與失智症發生率具有顯著相關性。

含色胺酸食物可助眠

想要一夜好眠，除了作息與環境調整，劉秀枝也強調「飲食」對睡眠的影響，部分營養素有助眠效果，例如：

● 色胺酸：能轉化為血清素與褪黑激素（melatonin），促進睡意。含有色胺酸的食物種類繁多，包括牛奶、香蕉、優格、雞蛋、火雞肉、堅果類食物如開心果等。

● 鎂：放鬆肌肉、穩定神經。可從深綠蔬菜、海鮮、全穀物、堅果類等食物中攝取。

● 複合性碳水化合物：緩釋能量避免夜間低血糖干擾睡眠。可從燕麥、地瓜、芝麻中攝取。

上述營養素，人體都無法自行合成，部分食物同時還有三種營養素，例如燕麥、芝麻等；劉秀枝表示，除了從飲食中攝取，也可嘗試含有助眠成分的保健食品，對調整時差或生理節律紊亂，有一定輔助效果。

劉秀枝提醒，改善睡眠的根本，仍在於長期維持健康的生活方式，她笑著說：「與其焦慮失眠，不如學《飄》裡的女主角郝思嘉，告訴自己『明天又是新的一天』，放下壓力反而睡得更香。」

打造高品質睡眠的7個日常練習

劉秀枝分享，養成良好的睡眠習慣，是提升睡眠品質的關鍵。她建議以下幾項實用原則：

1. 午後不喝咖啡，但可視個人體質而定。

2. 每天規律運動，但睡前3小時不做激烈運動。

3. 晚上不抽菸、不過量飲酒。

4. 寫下讓你有壓力的事情，煩惱10分鐘後，把這張紙撕掉，放空睡覺去。

5. 睡前1小時開始培養氣氛，如聽音樂或讀輕鬆書籍。

6. 養成規律的上床與起床時間；白天小睡不超過30分鐘。

7. 僅睡覺或性行為時才上床，避免在床上看書、滑手機、追劇或工作。

