教師節等3大連假將至 國5將實施高乘載管制、大客車實施專用車道

近年來宜蘭、花東地區為國人熱門旅遊地點，過去連假期間會有很大車潮湧入國道5號南港系統至頭城路段，行車時間約為平日的5至7倍，鑑於教師節、中秋節、國慶日連假將至，交通部高公局針對國5規畫實施南下匝道封閉、北上高乘載管制等措施。

根據高公局數據顯示，連假期間會有龐大車潮湧入國道5號南港系統至頭城路段，車速往往降到每小時40公里以下，行車時間約為平日的5至7倍。

而教師節、中秋節及國慶日連假將屆，高公局依大數據資料研判，各連假首兩日為國5南向交通尖峰日，末兩日則為北向尖峰日。

為了讓民眾順利出遊及平安返家，高公局針對國5規畫實施交通管制措施，並建議用路人於尖峰時段，可多利用替代道路，南向建議改走台9線或106乙，北向則建議改走台9線。

高公局指出，各連假首日（9月27日、10月4日、10月10日）0至12時，以及第2日（9月28日、10月5日及10月11日）5至12時，實施國5石碇及坪林南入匝道封閉。

各連假末兩日（9月28日、9月29日、10月5日、10月6日、10月11日、10月12日）每日13至18時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口匝道高乘載管制，結束時間將視交通狀況機動調整。

高公局表示，連假期間國5將針對大客車實施專用車道、通行路肩及不受儀控管制等大客車優先通行措施，讓大客車毋須於匝道及主線回堵跟其他車輛一起排隊，預估搭乘大客車往返北宜可較自行開車節省30分鐘以上。

高公局呼籲，用路人於連假期間往返宜花地區可多搭乘大客車等公共運輸，以節省寶貴時間。若用路人不方便搭乘公共運輸而須自行開車，建議出門前先利用高速公路1968App查詢即時國道路況，妥為規劃行車路線。 過去連假期間會有龐大車潮湧入國道5號南港系統至頭城路段，行車時間約為平日的5至7倍，鑑於教師節、中秋節、國慶日連假將至，交通部高公局針對國5規畫實施南下匝道封閉、北上高乘載管制等措施。聯合報系資料照 國5大客車優先宣導圖。圖／交通部高公局提供

