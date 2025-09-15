Panasonic台北城市路跑賽萬人開跑　「想得美不如跑得好」掀全民運動風潮

2025 Panasonic台北城市路跑賽於今（14）日在總統府前盛大登場，清晨的凱達格蘭大道湧入超過萬名跑者，共同迎接一年一度的「開學跑」。Panasonic已連續五年冠名贊助，除延續推廣全民運動與健康生活的精神，更祭出豐富獎品，讓參賽者盡情享受奔跑的快樂。

Panasonic集團總經理黃政成表示：「Panasonic致力為消費者打造美好生活，但我們更相信『想得美，不如跑得好！Better Life, Better Run！』，希望透過這場盛會，讓大家一起奔跑、一起努力，迎向更健康、積極的生活態度。」

2025 Panasonic台北城市路跑在總統府前凱道盛大開跑，號召萬名以上跑者共襄盛舉。 圖／Panasonic提供

江彥綸奪冠「以賽代訓」 余亭緣摘下女子組后冠

江彥綸、余亭緣分別奪得男女組冠軍，抱回Panasonic頂級家電。 圖／Panasonic提供

賽事競爭激烈，男子組由去年亞軍江彥綸以 40分14秒率先衝線，成功抱回冠軍大獎——Panasonic雙門電冰箱。他賽後笑說：「今年成績還算滿意，主要把比賽當作訓練，希望能順利取得東京馬拉松名額。至於冰箱會先問問家人需不需要，去年拿到的洗衣機還放在家裡呢！」

江彥綸、余亭緣分別奪得男女組冠軍，抱回Panasonic頂級家電。 圖／Panasonic提供

女子組方面，余亭緣以 48分11秒摘下后冠。她表示：「每年都把Panasonic台北城市路跑賽當成學期開始前的暖身，看到萬名跑者齊聚，氛圍真的很溫馨。」

除了冠軍獎品外，二、三名分別獲得Panasonic變頻除濕機與蒸氣烘烤爐，讓努力的選手不僅成績亮眼，也能把智慧家電帶回家。大會更加碼抽出一位幸運跑者，獲得前往澳洲參加黃金海岸馬拉松的機會，體驗平坦賽道與嘉年華氛圍，挑戰自我最佳紀錄。

前日本國手吉川美香來台 力挺台日長跑交流

今年大會特別邀請前倫敦奧運5000與10000公尺日本代表、現任日本松下女子田徑隊教練 吉川美香 來台。她在賽前一天帶領跑者完成5公里暖身跑，並於今天參與12.5公里競賽組，和台灣跑者並肩而行，近距離分享訓練心得。

吉川教練表示，希望藉由賽事促進台日長跑交流，建立長期互動的橋樑，也讓更多台灣跑者有機會接觸國際級運動經驗。

Podcaster與田中千繪現身應援 全家大小共享賽道歡樂

賽事亮點之一是知名Podcaster「台灣通勤第一品牌」受邀擔任掛牌嘉賓，在12.5公里終點熱情為跑者掛上獎牌，現場氣氛沸騰。而3公里「全家歡樂組」則以「只要心中有愛，就是一家人」為主題，不僅有親子攜手參賽，還能看到跑者帶著毛孩一同上場，終點更由賽事宣傳大使 田中千繪 掛上完賽獎牌，營造溫馨又可愛的氛圍。

今年Panasonic打造小綠人一家全新IP角色融入品牌攤位，和跑者進行趣味互動。 圖／Panasonic提供

打造「綠」路跑 Panasonic展現永續行動

Panasonic長年推動淨零碳排，本屆賽事持續落實環保概念。完賽物資選用環保紗材質製作，運動毛巾不僅吸水快、耐用度高，還能保持乾爽；獎牌掛帶同樣使用環保材質，減少對環境的負擔。

此外，大會還推出全新小綠人IP角色——奈奈、綠行者、能量豆與嘻哈喵，分別呼應四款Panasonic生活家電。跑者能在賽場各處找尋他們的身影拍照打卡，並透過互動心理測驗探索自己的跑步風格，還有機會解鎖家電優惠。這些趣味設計不僅讓賽事更具玩味，也進一步傳遞綠色生活理念。

與全民一起奔跑 奔向美好生活

從智慧節能家電到路跑賽事，Panasonic不僅在產品研發上展現前瞻思維，也在行動上積極實踐「Better Life, Better World」的願景。今年的Panasonic台北城市路跑賽，不只是場運動競技，更是一場凝聚家庭、朋友與社群的生活嘉年華。

隨著萬名跑者衝過終點，賽道上留下的不只是汗水與笑聲，更是對健康與永續的承諾。Panasonic邀請大家繼續用行動奔向更美好的生活，因為「想得美，不如跑得好！」。

