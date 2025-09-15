高鐵推動「寧靜車廂」 即日起推多項宣導措施

高鐵車廂大聲甚至擴音講電話、看影片等噪音問題頻傳，高鐵公司董事長史哲先前表示將推出「寧靜車廂」，高鐵公司今表示，即日起推出多項宣導措施，包含人員宣導、跑馬燈顯示等方式，另強調幼兒、幼童及其他疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，將以關心及安撫方式協助。

隨著搭乘高鐵乘客愈來愈多，在車廂內大聲、甚至擴音講電話、外放影音、猶新生效等干擾情況也增加，為維持、甚至提高服務品質，台灣高鐵將效仿日本新幹線推動「寧靜車廂」，相關規定也正式明訂在旅客運送契約中。

高鐵公司今表示，為積極回應旅客對提升車廂寧靜度的期待，即日起推出多項宣導措施，包含人員宣導、椅背網袋宣傳卡、跑馬燈顯示以及車站內電視等多元方式，盼落實更加寧靜、舒適、高品質的乘車文化。

同時，高鐵公司也將降低車內廣播頻率，旅客使用手機等3C行動裝置欣賞影片或收聽歌曲時，應使用耳機，並將手機轉為靜音，避免訊息提示音造成持續干擾，有通話需求時請移步至車廂玄關處，在車廂內交談時輕聲細語避免干擾他人，共創更加舒適的高鐵旅程。

高鐵指出，宣導措施像是由列車服務人員巡視車廂時，針對收聽音樂未戴耳機或講話音量過大旅客進行勸導，對於在車廂內講手機的旅客，也將視當下車廂內人潮狀況，優先請旅客移步至車廂玄關，或改以文字訊息溝通，避免影響其他旅客。

高鐵強調，對於嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，列車人員仍將以持續關心與安撫方式提供必要協助，並請同車旅客體諒。

高鐵表示，打造更加寧靜、舒適的車廂為社會共識，過往車廂內發生旅客喧譁狀況，經列車人員勸導後，多數都願意配合遵守。 搭高鐵有通話需求時請移步至車廂玄關處。圖／台灣高鐵公司提供 搭高鐵使用手機等3C行動裝置欣賞影片或收聽歌曲時應使用耳機。圖／台灣高鐵公司提供 列車服務人員巡視車廂時，針對講話音量過大旅客將進行勸導。圖／台灣高鐵公司提供 台灣高鐵邀請旅客一起遵守3C用耳機、玄關講手機以及交談降低音的乘車文化。圖／台灣高鐵公司提供

