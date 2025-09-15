快訊

南韓恐再挨川普25%關稅！韓美協議1難題喬不攏 談好15%稅率拉警報

高鐵又爆行動電源自燃…消防員教「最有效滅火法」：家裡也適用

直擊！北市公館圓環施工填平地下道首遇上班日 尖峰時段流量曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵推動「寧靜車廂」 即日起推多項宣導措施

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣高鐵透過椅背網袋宣傳卡等多元方式，邀請旅客一起實現更加寧靜、舒適、高品質的乘車文化。圖／台灣高鐵公司提供
台灣高鐵透過椅背網袋宣傳卡等多元方式，邀請旅客一起實現更加寧靜、舒適、高品質的乘車文化。圖／台灣高鐵公司提供

高鐵車廂大聲甚至擴音講電話、看影片等噪音問題頻傳，高鐵公司董事長史哲先前表示將推出「寧靜車廂」，高鐵公司今表示，即日起推出多項宣導措施，包含人員宣導、跑馬燈顯示等方式，另強調幼兒、幼童及其他疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，將以關心及安撫方式協助。

隨著搭乘高鐵乘客愈來愈多，在車廂內大聲、甚至擴音講電話、外放影音、猶新生效等干擾情況也增加，為維持、甚至提高服務品質，台灣高鐵將效仿日本新幹線推動「寧靜車廂」，相關規定也正式明訂在旅客運送契約中。

高鐵公司今表示，為積極回應旅客對提升車廂寧靜度的期待，即日起推出多項宣導措施，包含人員宣導、椅背網袋宣傳卡、跑馬燈顯示以及車站內電視等多元方式，盼落實更加寧靜、舒適、高品質的乘車文化。

同時，高鐵公司也將降低車內廣播頻率，旅客使用手機等3C行動裝置欣賞影片或收聽歌曲時，應使用耳機，並將手機轉為靜音，避免訊息提示音造成持續干擾，有通話需求時請移步至車廂玄關處，在車廂內交談時輕聲細語避免干擾他人，共創更加舒適的高鐵旅程。

高鐵指出，宣導措施像是由列車服務人員巡視車廂時，針對收聽音樂未戴耳機或講話音量過大旅客進行勸導，對於在車廂內講手機的旅客，也將視當下車廂內人潮狀況，優先請旅客移步至車廂玄關，或改以文字訊息溝通，避免影響其他旅客。

高鐵強調，對於嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，列車人員仍將以持續關心與安撫方式提供必要協助，並請同車旅客體諒。

高鐵表示，打造更加寧靜、舒適的車廂為社會共識，過往車廂內發生旅客喧譁狀況，經列車人員勸導後，多數都願意配合遵守。

搭高鐵有通話需求時請移步至車廂玄關處。圖／台灣高鐵公司提供
搭高鐵有通話需求時請移步至車廂玄關處。圖／台灣高鐵公司提供
搭高鐵使用手機等3C行動裝置欣賞影片或收聽歌曲時應使用耳機。圖／台灣高鐵公司提供
搭高鐵使用手機等3C行動裝置欣賞影片或收聽歌曲時應使用耳機。圖／台灣高鐵公司提供
列車服務人員巡視車廂時，針對講話音量過大旅客將進行勸導。圖／台灣高鐵公司提供
列車服務人員巡視車廂時，針對講話音量過大旅客將進行勸導。圖／台灣高鐵公司提供
台灣高鐵邀請旅客一起遵守3C用耳機、玄關講手機以及交談降低音的乘車文化。圖／台灣高鐵公司提供
台灣高鐵邀請旅客一起遵守3C用耳機、玄關講手機以及交談降低音的乘車文化。圖／台灣高鐵公司提供

車廂 高鐵

延伸閱讀

行動電源自燃事件頻傳 高鐵：使用或保管不慎釀火警需負法律賠償責任

高鐵旅客「行動電源放背包充電」自燃釀3傷 下場慘了

台鐵便當走味？李明川改吃高鐵便當 大讚「雙主菜120元超划算」

整理包／高鐵多項新制上路！車廂禁講電話、自由座不能太自由…違者將被「請下車」

相關新聞

極端高溫又回來了！8縣市亮高溫橙黃燈 雙北恐38度以上

中央氣象署上午7時32分針對雙北等8縣市發布高溫資訊(橙色)，其中雙北恐38度以上。

2熱帶擾動恐發展 吳德榮：一個成颱機率提高到5成

目前南海及菲律賓東方至琉球海面為大低壓帶的環境，有利熱帶系統發展，未來10天，恐有2熱帶擾動發展。

又有颱風？賈新興揭可能生成時間、路徑

目前南海至菲律賓東方海面為大低壓帶的環境，也被稱為颱風窩，有利熱帶系統發展。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在...

高鐵推動「寧靜車廂」 即日起推多項宣導措施

高鐵車廂大聲甚至擴音講電話、看影片等噪音問題頻傳，高鐵公司董事長史哲先前表示將推出「寧靜車廂」，高鐵公司今表示，即日起推...

變胖別只盯三高、更不只傷心臟 醫揭逾55歲者不為人知的潛在疾病

許多人認為，體重過重、肥胖容易引起三高、心肌梗塞等疾病，但國際研究發現，變胖也可能影響牙齒健康，尤其是55歲以上的人，若...

補充睪固酮讓「睪丸萎縮導致尺寸變短？」醫：尺寸不變但對一事有影響

一名50多歲公司高階主管，近期情緒低落、體力下滑，下班後只想癱在沙發，性功能也受影響，經常在性行為中「軟掉」。原以為只是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。