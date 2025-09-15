馬頭山再有梅花鹿因遊蕩犬受傷 民團籲：鴕鳥心態和鄉愿無法解決問題

上月底，高雄馬頭山山區一隻梅花鹿日前遭十餘隻遊蕩犬攻擊落水，之後傷重死亡。高雄市馬頭山自然人文協會表示，日前再有梅花鹿遭遊蕩犬追逐受傷，再次高呼政府應提出遊蕩犬貓有效管理措施與作為，否則鴕鳥心態和鄉愿永遠無法解決問題。

上月底，一頭梅花鹿遭數隻遊蕩犬圍攻的影片在網路上流傳，梅花鹿遭撕咬、哀鳴的畫面怵目驚心。高雄市馬頭山自然人文協會、立委張雅琳等日前召開記者會指出，目前全台14萬隻游蕩犬，對野生動物、生態環境、甚至人類安全帶來威脅，農業部屢稱遊蕩犬絕育量能仍不足，未端出有效對策，更讓收容所第一線人員承受莫大壓力，呼籲農業部必須徹底檢討、提出積極作為，從源頭強化犬貓管理。

然而才幾天過去，高雄市馬頭山自然人文協會表示接獲居民通報，前日梅花鹿被2隻遊蕩犬追逐，梅花鹿情急之下越過台28線，在26.8K處跌落三層樓高的大排，原以為已經脫逃成功，但昨上午看到梅花鹿還受困大排中，細看才發現其前腿已摔斷。

協會指出，該梅花鹿前腿開放性骨折，之後馬上通報動保處救援並帶回救治，但該梅花鹿是否能再返回馬頭山山林不得而知，因此發布3點聲明，高雄市動保處人員這段時間為遊蕩犬問題疲於奔命，後續若主管機關仍無法提出有效措施，動保人力量能肯定無法負荷。

再者，馬頭山還有多少野生動物可以這樣被消磨？遊蕩犬對野生動物的威脅與殺傷力超乎想像，政策跟法令再不給力，淺山的野生動物保護成效一定崩解；最後，犬隻追逐梅花鹿越過台28線時，幸好當下沒有人車經過，才未發生交通事故，但下一次是否能這麼幸運呢？這已經是公共安全問題。

協會再次嚴正呼籲政府應提出遊蕩犬貓有效管理措施與作為，鴕鳥心態和鄉愿永遠無法解決問題。

