10年前肺結核未處埋下癌因 75歲婦健檢發現3公分腫瘤
新竹75歲婦女不菸不酒，健檢時發現左下肺葉有一顆接近3公分的惡性腫瘤，經追查才發現該婦曾在十多年前罹患肺結核。醫師提醒，得過肺結核患者，肺部都會有小病灶，得到肺癌機會約是正常人的40倍至200倍，建議每年篩檢。
中國醫藥大學新竹附設醫院胸腔外科醫師謝義山指出，這名患者在十多年前罹患肺結核，肺部淋巴像石頭一樣硬，甚至出現與血管沾黏的情形，一旦手術時分破血管，瞬間可能就是數千甚至上萬cc的大流血。
謝義山說，透過達文西手術，在機器手臂輔助下進行血管分離結紮，左下肺葉有3條主要肺動脈分離後，雖然兩條分支分破流血，但順利止住流血，最後只有200cc的出血量。開完刀建議要努力深呼吸，咳痰，盡早下床活動， 休息2周即可以從事輕便的工作，建議2至3個月後再從事粗重工作或是運動。
謝義山提醒，據統計，曾經得過肺結核患者，肺部都會有小的病灶，得到肺癌的機會，大概是正常人的40倍至200倍之多，如果有罹患過肺結核、肺部受過傷，需要做低劑量胸部電腦斷層。台灣女性得肺癌80%至90%以上，都是不菸不酒，可能跟基因遺傳有關，而女性有家族史或是肺部有節結，建議每年要做檢查肺癌篩檢，早期發現，早期治療。
謝義山說，肺癌的早期症狀通常不明顯或無症狀，但可能包括慢性咳嗽、咳血、胸痛（尤其在深呼吸、咳嗽或大笑時）、呼吸困難或聲音沙啞、不明原因的體重下降和食慾不振等，有時也可能出現反覆的支氣管炎或肺炎，若出現這類任何症狀，建議及時就醫檢查。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言