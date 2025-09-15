快訊

10年前肺結核未處埋下癌因 75歲婦健檢發現3公分腫瘤

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹75歲婦女不菸不酒，健檢時發現左下肺葉有一顆接近3公分的惡性腫瘤，經追查才發現該婦曾在十多年前罹患肺結核。圖／中醫大新竹附醫提供
新竹75歲婦女不菸不酒,健檢時發現左下肺葉有一顆接近3公分的惡性腫瘤,經追查才發現該婦曾在十多年前罹患肺結核。圖／中醫大新竹附醫提供

新竹75歲婦女不菸不酒，健檢時發現左下肺葉有一顆接近3公分的惡性腫瘤，經追查才發現該婦曾在十多年前罹患肺結核。醫師提醒，得過肺結核患者，肺部都會有小病灶，得到肺癌機會約是正常人的40倍至200倍，建議每年篩檢。

中國醫藥大學新竹附設醫院胸腔外科醫師謝義山指出，這名患者在十多年前罹患肺結核，肺部淋巴像石頭一樣硬，甚至出現與血管沾黏的情形，一旦手術時分破血管，瞬間可能就是數千甚至上萬cc的大流血。

謝義山說，透過達文西手術，在機器手臂輔助下進行血管分離結紮，左下肺葉有3條主要肺動脈分離後，雖然兩條分支分破流血，但順利止住流血，最後只有200cc的出血量。開完刀建議要努力深呼吸，咳痰，盡早下床活動， 休息2周即可以從事輕便的工作，建議2至3個月後再從事粗重工作或是運動。

謝義山提醒，據統計，曾經得過肺結核患者，肺部都會有小的病灶，得到肺癌的機會，大概是正常人的40倍至200倍之多，如果有罹患過肺結核、肺部受過傷，需要做低劑量胸部電腦斷層。台灣女性得肺癌80%至90%以上，都是不菸不酒，可能跟基因遺傳有關，而女性有家族史或是肺部有節結，建議每年要做檢查肺癌篩檢，早期發現，早期治療。

謝義山說，肺癌的早期症狀通常不明顯或無症狀，但可能包括慢性咳嗽、咳血、胸痛（尤其在深呼吸、咳嗽或大笑時）、呼吸困難或聲音沙啞、不明原因的體重下降和食慾不振等，有時也可能出現反覆的支氣管炎或肺炎，若出現這類任何症狀，建議及時就醫檢查。

中國醫藥大學新竹附設醫院胸腔外科醫師謝義山提醒，曾經得過肺結核患者，肺部都會有小的病灶，得到肺癌的機會，大概是正常人的40倍至200倍之多。記者黃羿馨／攝影
中國醫藥大學新竹附設醫院胸腔外科醫師謝義山提醒,曾經得過肺結核患者,肺部都會有小的病灶,得到肺癌的機會,大概是正常人的40倍至200倍之多。記者黃羿馨／攝影

肺癌 患者 肺結核

