又有颱風？賈新興揭可能生成時間、路徑

目前南海至菲律賓東方海面為大低壓帶的環境，也被稱為颱風窩，有利熱帶系統發展。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，觀察AIFS預測，18日至19日於南海至菲律賓東方外海熱帶擾動有發展趨勢，而歐洲模式顯示，19日至20日於菲律賓東方外海熱帶擾動發展的趨勢，20日到21日有機會成颱，預估會往菲律賓呂宋島方向移動。

此外，觀察歐洲模式，預測21日至22日有受低壓帶偏東北風影響的機率。 但賈新興指出，超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

最近天氣，賈新興指出，今起至19日東南水氣多，16日至28日環境有利颱風生成。１6日清晨於台東南部沿海至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，１6日午後山區有零星短暫陣雨。１7日清晨於花東沿海至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後山區及台南以南有零星短暫陣雨。

賈新興說，１8日清晨台南以南及台東有局部陣雨，午後苗栗以南及花東有局部短暫陣雨。１9日清晨南台東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後桃園以南有局部短暫陣雨，花東亦有零星短暫雨。20日新竹以南沿海有短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。

至於21日清晨於新竹至彰化有零星短暫雨，午後苗栗以南有局部短暫陣雨。22日午後山區有零星短暫雨。23日北海岸至東北角有零星短暫雨，午後北北基宜有局部短暫陣雨。23日晚起至24日有受颱風外圍環流影響的機率，北北基宜花東有陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

