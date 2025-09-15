快訊

南韓恐再挨川普25%關稅！韓美協議1難題喬不攏 談好15%稅率拉警報

高鐵又爆行動電源自燃…消防員教「最有效滅火法」：家裡也適用

直擊！北市公館圓環施工填平地下道首遇上班日 尖峰時段流量曝光

高鐵又爆行動電源自燃…消防員教「最有效滅火法」：家裡也適用

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣高鐵晚間驚傳有旅客攜帶的行動電源自燃，造成3人輕微燙傷。示意圖，非當事列車。聯合報系資料照／記者邱瓊玉攝影
台灣高鐵晚間驚傳有旅客攜帶的行動電源自燃，造成3人輕微燙傷。示意圖，非當事列車。聯合報系資料照／記者邱瓊玉攝影

高鐵車廂內再傳行動電源自燃事件！13日台灣高鐵南下681次列車日前行經雲林路段時，第四節車廂突冒出濃煙，現場乘客驚慌逃離。經查，一名28歲孫姓女乘客將行動電源放在背包內充電，不料竟突然起火，導致三人輕傷。警方目前已依公共危險罪展開調查。

台灣高鐵表示，事發當下，列車長立即疏散第四車廂乘客，轉移至其他車廂避難，並聯繫鐵路警察上車協助處理。3名旅客因遭火花波及造成輕微燙傷，現場也已安排護理師進行初步檢傷與協助。高鐵公司強調，將持續加強列車安全應變措施，避免類似事件再度發生。

對此，有具消防背景的專業人員在threads指出，鋰電池一旦發生熱失控，乾粉滅火器難以有效處理。他建議，像高鐵、捷運等公共運輸工具的每節車廂，都應配備一個直徑約33公分、高30公分、容量20至25公升的水桶，內裝冷水，以便緊急將起火的行動電源完全浸泡，快速降溫阻止復燃。

該專家也建議，車廂內應準備防火手套與防燙夾具，以便第一時間夾起起火電池投入冷水中，爭取處理時間並降低傷害風險。

不少網友看完也回應，「真的嗎？所以家庭裡也應該有這樣的水桶和夾子」，專家也表示「是，然後要浸泡至少24小時，讓化學能反應殆盡」。另外也有人表示「很遺憾，高鐵除了乾粉滅火器，其他都沒有，但是通道門可以防火15分鐘」、「行動電源真的是很會燒」。

還有許多網友以為是電影花絮，「真實版96分鐘」、「這場景差點以為在拍96分鐘」、「我以為我在看96分鐘拍攝」、「我以為是96分鐘真的出現模仿犯了⋯」、「我以為是96分鐘的花絮」、「前幾天才看96分鐘⋯」。

高鐵提醒，如行動電源有變形或異常發熱，請勿使用或攜帶搭車，若旅客使用或保管行動電源不慎造成火警，須負相關法律與賠償責任。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

高鐵 行動電源

延伸閱讀

行動電源自燃事件頻傳 高鐵：使用或保管不慎釀火警需負法律賠償責任

高鐵旅客「行動電源放背包充電」自燃釀3傷 下場慘了

反對駕駛艙裝監視器 高鐵企工喊侵害駕駛人權隱私：不排除抗爭到底

人人買股票？高鐵乘客全在看盤 網憂是「過熱」警訊

相關新聞

極端高溫又回來了！8縣市亮高溫橙黃燈 雙北恐38度以上

中央氣象署上午7時32分針對雙北等8縣市發布高溫資訊(橙色)，其中雙北恐38度以上。

2熱帶擾動恐發展 吳德榮：一個成颱機率提高到5成

目前南海及菲律賓東方至琉球海面為大低壓帶的環境，有利熱帶系統發展，未來10天，恐有2熱帶擾動發展。

又有颱風？賈新興揭可能生成時間、路徑

目前南海至菲律賓東方海面為大低壓帶的環境，也被稱為颱風窩，有利熱帶系統發展。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在...

高鐵推動「寧靜車廂」 即日起推多項宣導措施

高鐵車廂大聲甚至擴音講電話、看影片等噪音問題頻傳，高鐵公司董事長史哲先前表示將推出「寧靜車廂」，高鐵公司今表示，即日起推...

變胖別只盯三高、更不只傷心臟 醫揭逾55歲者不為人知的潛在疾病

許多人認為，體重過重、肥胖容易引起三高、心肌梗塞等疾病，但國際研究發現，變胖也可能影響牙齒健康，尤其是55歲以上的人，若...

補充睪固酮讓「睪丸萎縮導致尺寸變短？」醫：尺寸不變但對一事有影響

一名50多歲公司高階主管，近期情緒低落、體力下滑，下班後只想癱在沙發，性功能也受影響，經常在性行為中「軟掉」。原以為只是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。