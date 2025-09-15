高鐵又爆行動電源自燃…消防員教「最有效滅火法」：家裡也適用

高鐵車廂內再傳行動電源自燃事件！13日台灣高鐵南下681次列車日前行經雲林路段時，第四節車廂突冒出濃煙，現場乘客驚慌逃離。經查，一名28歲孫姓女乘客將行動電源放在背包內充電，不料竟突然起火，導致三人輕傷。警方目前已依公共危險罪展開調查。

台灣高鐵表示，事發當下，列車長立即疏散第四車廂乘客，轉移至其他車廂避難，並聯繫鐵路警察上車協助處理。3名旅客因遭火花波及造成輕微燙傷，現場也已安排護理師進行初步檢傷與協助。高鐵公司強調，將持續加強列車安全應變措施，避免類似事件再度發生。

對此，有具消防背景的專業人員在threads指出，鋰電池一旦發生熱失控，乾粉滅火器難以有效處理。他建議，像高鐵、捷運等公共運輸工具的每節車廂，都應配備一個直徑約33公分、高30公分、容量20至25公升的水桶，內裝冷水，以便緊急將起火的行動電源完全浸泡，快速降溫阻止復燃。

該專家也建議，車廂內應準備防火手套與防燙夾具，以便第一時間夾起起火電池投入冷水中，爭取處理時間並降低傷害風險。

不少網友看完也回應，「真的嗎？所以家庭裡也應該有這樣的水桶和夾子」，專家也表示「是，然後要浸泡至少24小時，讓化學能反應殆盡」。另外也有人表示「很遺憾，高鐵除了乾粉滅火器，其他都沒有，但是通道門可以防火15分鐘」、「行動電源真的是很會燒」。

還有許多網友以為是電影花絮，「真實版96分鐘」、「這場景差點以為在拍96分鐘」、「我以為我在看96分鐘拍攝」、「我以為是96分鐘真的出現模仿犯了⋯」、「我以為是96分鐘的花絮」、「前幾天才看96分鐘⋯」。

高鐵提醒，如行動電源有變形或異常發熱，請勿使用或攜帶搭車，若旅客使用或保管行動電源不慎造成火警，須負相關法律與賠償責任。

