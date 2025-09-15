快訊

這款水果藏危機！一次吃4顆恐中毒 醫示警4類人千萬別碰

聯合新聞網／ 綜合報導
腎臟科醫師提醒，楊桃雖然營養豐富，卻含有高量草酸，若一次食用過量，恐引發急性腎衰竭。 圖／ingimage
腎臟科醫師提醒，楊桃雖然營養豐富，卻含有高量草酸，若一次食用過量，恐引發急性腎衰竭。 圖／ingimage

平時多攝取蔬果對身體有益，但你知道有一種常見水果吃多了可能導致中毒嗎？腎臟科醫師提醒，楊桃雖然營養豐富，卻含有高量草酸，若一次食用過量，恐引發急性腎衰竭。尤其腎臟功能不佳者，更應完全避免食用，否則可能會「楊桃中毒」造成嚴重健康風險。

腎臟專科醫師林軒任指出，楊桃中的草酸容易與體內鈣離子結合，形成草酸鈣結晶，進而堵塞腎小管，引發草酸中毒。這種情況若未及時處理，可能導致腎小管嚴重受損，最終引起急性腎衰竭。因此，他強調楊桃是腎臟病患應完全忌口的水果之一。

中毒初期症狀可能包括持續打嗝、嘔吐與失眠，若毒素進一步累積，患者還可能出現神經與腸胃系統異常，如焦躁不安、四肢麻木、思緒混亂，嚴重時甚至出現癲癇發作或陷入昏迷。一些個案還可能伴隨血壓下降，甚至導致休克，後果不堪設想。

林軒任補充，楊桃中毒多在攝取後幾小時內出現症狀，其嚴重程度與攝入量及患者腎功能息息相關。根據台灣腎臟科醫學會建議，下列族群應完全避免食用楊桃，包括洗腎患者（無論血液或腹膜透析）、慢性腎病第三期以上、急性腎損傷恢復期個案，以及單腎者。

他也提醒，一般人若一次食用四顆以上楊桃，也可能引發急性腎損傷；若發生疑似中毒情形，應立即就醫，目前治療以支持性方式為主，並依情況進行透析將體內毒素移除。

水果 腎臟病

