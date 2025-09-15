變胖別只盯三高、更不只傷心臟 醫揭逾55歲者不為人知的潛在疾病

許多人認為，體重過重、肥胖容易引起三高、心肌梗塞等疾病，但國際研究發現，變胖也可能影響牙齒健康，尤其是55歲以上的人，若有體重過重或肥胖，牙周病的風險會比體重正常的人高出將近五成。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，很多人以為牙周病只是牙齒鬆動、牙齦流血，但其實它對全身健康的影響遠超過我們想像。

很多人都以為，牙齦流一點血沒什麼，反正刷完牙就好了。但張家銘說，往往體重上升後，牙齦出血好像更頻繁，吃東西時，牙齒變得比較不穩，咬個水果就覺得酸軟；嘴巴常常乾乾的，甚至有人說口氣比以前重。久而久之，因為咀嚼不方便，就只能挑軟爛好吞的東西吃，營養也愈來愈偏。這些其實都在提醒著，身體的發炎，不只在血管裡燒，也燒到了嘴巴。

肥胖會讓身體長期處在一種「慢性低度發炎」的狀態，就好像有一把小火一直沒熄，慢慢在體內燒。這種發炎不只會傷害心臟、血管，也會讓牙周組織受損。研究特別指出，在亞洲族群，這個現象更明顯。因為亞洲人比歐美人更容易囤積「內臟脂肪」，而這種脂肪就是最會放火的那種，比皮下脂肪更會引發全身性的發炎。

對女性朋友來說，停經後雌激素下降，原本就容易骨質流失、牙齦變脆弱。如果再加上肥胖帶來的發炎，等於是雙重打擊，牙周病惡化得更快。所以，女性更年期後，除了顧骨頭，更要顧牙齒。

張家銘說，牙齦發炎時，細菌和發炎物質會透過血液進入全身，就像把「火苗」送到各個器官。研究已經證實，牙周病和心血管疾病、糖尿病、中風，甚至阿茲海默症都有關聯。慢性發炎會加速血管硬化，增加心肌梗塞和腦中風的風險；對糖尿病患者來說，更會讓血糖控制變得困難。換句話說，如果牙周病沒有治療好，不只是牙齒會掉，還可能推動整個身體走向慢性病的惡性循環。

根據這個研究的結果，張家銘指出，每個人都應注重體重管理，不需要把減肥當成折磨自己，而是避免腰圍一年比一年大。每天多走一點路、少坐一點時間，就能慢慢看到改變。再來是飲食習慣，建議往「地中海型飲食」靠攏，多吃蔬果、全穀、豆類、堅果、橄欖油和魚，少吃糖和精緻澱粉。這樣做，不只對心血管有幫助，也能減少口腔裡細菌的養分，降低牙周發炎。

張家銘說，口腔清潔更是關鍵。刷牙、用牙線、定期洗牙，對肥胖的人來說，不只是例行公事，而是一種「抗發炎」的日常行動。別小看這些習慣，它們就像每天給牙齦灑一點水，把火壓下來。

最後，張家銘提醒，牙齒不是只是牙齒，它是全身健康的「警示燈」。當牙齦經常出血、牙齒開始鬆動時，這不只是牙齒的問題，而是體重、飲食和生活方式在對您發出警訊。因此「健康老化」，別只盯著血糖、血壓，牙齒也該放進健康清單。因為能不能吃得開心、咬得自在，不只影響生活品質，更反映著身體裡的發炎與代謝狀況。

