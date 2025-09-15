醫揭11類人不宜喝咖啡 孕婦過量增胎兒患「注意力缺陷過動症候群」機率

不少人都喜歡喝咖啡提神，但原來咖啡並非所有人都適合喝。醫生黃軒指出，有11類人並不適喝咖啡，而且亦解釋何謂適量飲咖啡。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書粉專表示，喝咖啡必須控制份量，而有11類人並不適宜，當中更有1類人可能影響到後代健康。

以下11種人不適宜飲咖啡：

【1】心血管疾病患者

有研究指出，咖啡中的咖啡因和其他成分，可能會影響心血管系統，嚴重時還可能引起心律不整和循環系統的障礙。研究也顯示咖啡因代謝基因CYP1A2的變異，會影響喝咖啡與心血管疾病風險之間的關係。有特定基因的人群在喝咖啡後會有更大機會患心臟病。

【2】骨質疏鬆患者

研究發現，喝咖啡與骨質疏鬆有一定的關係。大量喝咖啡的話，骨密度會有下降的跡象，尤其是鈣質不足的女性，影響會更明顯！而咖啡亦會加速老年女性的骨質流失，特別是在具有特定維生素D受體基因型的女性。所以女士們切忌喝太多咖啡！

【3】糖尿病患者

研究表示，慣性喝咖啡對於血糖代謝受損有一定影響，也會對葡萄糖代謝及胰島素敏感性有影響，因此可能會干擾糖尿病患者的血糖調控。

【4】愛喝酒的人

喝咖啡並不可以跟喝酒同時進行。因為咖啡因可能掩蓋酒精的鎮靜作用，導致高危險行為的增加，例如醉酒駕駛。所以喝過咖啡後，切記不要喝酒；而同樣喝酒後，千萬不要喝咖啡。

【5】腎結石、膽結石

有研究對咖啡、茶的攝取對腎結石風險的影響和關聯作出分析，發現攝入過多咖啡因，會增加腎結石和膽結石的形成。

【6】腸胃疾病的患者

a.胃潰瘍、胃食道逆流病（GERD）

喝咖啡可能會增加胃酸分泌，對胃潰瘍和胃食道逆流病（GERD）患者有負面影響。

b. 胃癌、大腸癌

有研究指出喝大量咖啡會增加胃癌、大腸癌的風險。

c. 大腸激燥症（IBS)

經常喝大量的咖啡，會對大腸激燥症（IBS）及腸道微生物群產生影響，研究人員指出咖啡會加重IBS的症狀。

【7】貧血患者

研究指出，喝大量咖啡會顯著地降低非血紅素鐵的吸收率，特別是與鐵質食物同時攝入時，會增加貧血風險。所以貧血人士應避免於用餐時飲用咖啡。

【8】青光眼患者

有研究探討喝咖啡與原發性開角型青光眼風險之間的關係。發現大量喝咖啡，可能與增加青光眼風險有關。

【9】失眠患者

相信喝咖啡會影響睡眠是常識，但研究具體地發現，即使在睡前6小時內，喝咖啡也會影響睡眠品質，容易造成失眠。而且針對咖啡對不同年齡層睡眠的影響，研究人員指出過量的喝咖啡對「中年人群」的失眠影響特別明顯。

【10】5至12歲兒童

咖啡並不適合5至12歲兒童飲用。研究指咖啡會導致兒童注意力減退、焦慮增加及睡眠問題，更可能對兒童學習記憶能力產生不利影響！因此，家長們要注意幼稚園生和小學生都不可以喝咖啡。

【11】孕婦

孕婦喝咖啡不但會增加了流產的風險，還有可能增加低出生體重嬰兒的機率，而小朋友亦更容易有注意力缺陷過動症候群（ADHD）。所以孕媽媽們不要貪圖一時嘴饞，影響可是很深遠！

何謂適量飲咖啡？

上文提及過量喝咖啡的影響，但又何謂適量地喝咖啡呢？醫生指，一般來說，普通成年人每日的咖啡因攝取量應控制在400毫克以內。這相當於大約3到4杯標準咖啡（每杯約含100毫克咖啡因）。

而對於咖啡因敏感的人群、以及其他特定人群，應根據個人情況限制或避免攝入過多咖啡因。

