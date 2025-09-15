長期吃魚砒霜下肚！海釣老饕腎臟出事 醫教排毒法籲「別偏食」

海魚是指生活在海洋中的魚類，俗稱海水魚或鹹水魚。腎臟科醫師林軒任發文，指出吃過多深海魚恐會導致「砷中毒」，及其症狀和高風險族群，提醒民眾要飲食多樣化，不要大量食用單一食物，並可多攝取維生素A、C、E等幫助身體排毒。

腎臟科醫師林軒任在臉書發文，分享台中榮總臨床毒物科主任鍾牧圻遇到的病例，這名病患喜歡到海邊釣魚，每天一定會吃美味的深海魚，在一次健康檢查中，發覺自己腎功能下降，但他每天生活習慣很好、早睡早起，飲食也很清淡，很好奇為何自己會得腎臟病。

排除其他因素後，主任幫他做了重金屬檢查，赫然發現病患的尿液砷含量超標四倍，在詢問生活習慣後，才知道是長期食用深海魚導致的，因為深海魚中含有大量的「砷」，才會造成砷中毒，在停止食用深海魚，並經過治療後，病患也逐漸康復了。

林軒任解釋，砷就是所謂的砒霜，食用受到汙染的地下水或農作物都可能導致烏腳病，造成皮膚病變和末梢血管病變，而砷也會從小魚累積到大魚，深海魚貨貝類都容易累積較高濃度的砷。此外，來路不明的藻類保健食品，可能也會混入砷，若沒有嚴格檢驗，長期食用就可能中毒。

林軒任指出，砷中毒會導致腸胃道不適、心律不整甚至昏迷等症狀，更有罹患癌症的風險，不明原因出現慢性疾病症狀的人，或長期食用深海魚類、貝類及甲殼類的人士要特別注意。

預防砷中毒的方式就是要「均衡飲食」，保持飲食多樣化，不要長期食用單一食物，並選擇有政府認證的保健食品，多吃含有維生素A、C、E等抗氧化物的蔬果，也能幫助身體排毒。

