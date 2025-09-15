南方低壓帶北抬 天氣風險：周三起水氣增這些地區會下雨

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，周三到周四原先在台灣附近的太平洋高壓勢力有明顯減弱東退趨勢，同時南方的低壓帶將北抬，雖然還未直接籠罩台灣，帶來的水氣會更多，除迎風面東南部至恆春半島地區的雲量及雨量都會進一步增多，其他地區午後雷陣雨也有逐日增多趨勢，周五以後大台北地區受影響的機會也將提高。

歐宗學指出，本周在南海至菲律賓東方海面將形成大範圍低壓區，預估今明對台灣天氣還沒有明顯直接影響。大氣環境仍由太平洋高壓控制，以偏東風環境為主，但南方會開始有些水氣北上接近，迎風面東南部至恆春半島不定時有局部短暫陣雨，其他地區維持典型夏季天氣型態，早晚晴時多雲、午後時段有局部雷陣雨，預估降雨熱區偏向西半部山區及南部地區。

歐宗學說，暫時還沒有東北季風來調節氣溫，日照強度跟盛夏時節相比差距不大，氣溫還是相當炎熱，各地白天高溫都有機會來到33-35度，台北盆地、中南部內陸地區可能有局部36度或以上高溫。

周末期間天氣系統有變化，歐宗學指出，南方還是大低壓帶，但台灣剛好處在兩個低壓區的空檔位置，北方有微弱的東北季風南下到東海地區，預估對台灣的影響還是不太明顯，環境風向仍為偏東到東北東風，預估東半部有局部短暫陣雨機會，西半部維持午後雷陣雨天氣，由於水氣仍多，可能會有比較多的雨量。

歐宗學指出，之後天氣重點要觀察菲律賓東方海面，目前預報趨勢看到低壓生成，有機會發展為大而強的低壓系統，會不會對台灣帶來影響現在還言之過早，持續關注即可。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

