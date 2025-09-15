快訊

柯文哲今返地院重開羈押庭 「回復」羈押禁見暫不拆電子腳鐶

「TikTok不賣就禁」成美中協議試金石 川普放話：看中國要怎麼做

MLB／鄧愷威16日出戰響尾蛇 對決台美混血球星卡洛爾

極端高溫又回來了！8縣市亮高溫橙黃燈 雙北恐38度以上

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
8縣市亮高溫橙黃燈，雙北恐38度以上。本報資料照片
8縣市亮高溫橙黃燈，雙北恐38度以上。本報資料照片

中央氣象署上午7時32分針對雙北等8縣市發布高溫資訊(橙色)，其中雙北恐38度以上。

氣象署指出，各地天氣高溫炎熱，今(15)日白天台北市、新北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台中市、彰化縣、嘉義縣、台南市、高雄市為黃色燈號，恐36度以上。

氣象署呼籲，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

高溫 氣象署

延伸閱讀

哈佛30年研究：每天一杯咖啡有助預防失智和慢性病 達成健康老化

太平洋高壓今起增強更熱 吳德榮：下周末有2熱帶擾動 各國模式差異大

桃園蘆竹38.7度極端高溫 氣象署曝西半部酷熱關鍵原因

保冷劑該放在食物保鮮盒上面還下面？業者透露最有效保鮮的位置

相關新聞

極端高溫又回來了！8縣市亮高溫橙黃燈 雙北恐38度以上

中央氣象署上午7時32分針對雙北等8縣市發布高溫資訊(橙色)，其中雙北恐38度以上。

2熱帶擾動恐發展 吳德榮：一個成颱機率提高到5成

目前南海及菲律賓東方至琉球海面為大低壓帶的環境，有利熱帶系統發展，未來10天，恐有2熱帶擾動發展。

變胖別只盯三高、更不只傷心臟 醫揭逾55歲者不為人知的潛在疾病

許多人認為，體重過重、肥胖容易引起三高、心肌梗塞等疾病，但國際研究發現，變胖也可能影響牙齒健康，尤其是55歲以上的人，若...

不用昂貴保健品！日常飲食就能逆齡 日抗老權威：4類食材超市買得到

根據日媒「PRESIDENT Online」報導，日本抗老與長壽研究權威白澤卓二醫師指出，延緩老化與保持健康，不在昂貴的補充品，而在日常飲食中能否吃對食材。他特別點出四大營養重點，並推薦幾種簡單取得的食物，作為日常「抗老配方」。

健康主題館／烹煮香菇前多1步驟 維生素D含量大增

台灣菇類全年皆可見，主要盛產季為夏秋兩季，各類蕈菇營養價值極高，富含纖維、礦物質、蛋白質、維生素以及銅、鉻、硒等微量元素...

南方低壓帶北抬 天氣風險：周三起水氣增這些地區會下雨

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，周三到周四原先在台灣附近的太平洋高壓勢力有明顯減弱東退趨勢，同時南方的低壓帶將北抬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。