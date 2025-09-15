極端高溫又回來了！8縣市亮高溫橙黃燈 雙北恐38度以上

中央氣象署上午7時32分針對雙北等8縣市發布高溫資訊(橙色)，其中雙北恐38度以上。

氣象署指出，各地天氣高溫炎熱，今(15)日白天台北市、新北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台中市、彰化縣、嘉義縣、台南市、高雄市為黃色燈號，恐36度以上。

氣象署呼籲，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

