2熱帶擾動恐發展 吳德榮：一個成颱機率提高到5成

目前南海及菲律賓東方至琉球海面為大低壓帶的環境，有利熱帶系統發展，未來10天，恐有2熱帶擾動發展。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3616-2025-09-14-20-56-34）指出，最新歐洲系集模式(ECMWF)模擬顯示，今日起「熱帶擾動」進入南海，發展成輕颱條件不甚理想，機率最高僅20%，大致朝海南島方向前進，對台無影響。

吳德榮說，至於末期的另一「熱帶擾動」，在菲律賓東方海面醞釀，大致偏西進行，最新歐洲系集模式模擬進入巴士海峽，成颱機率則調高為50%；但最新各國模式模擬其動向仍很分歧，存在極大的「不確定性」，威脅程度無需急下定論，應持續觀察。

至於最新各國模式模擬顯示，未來10天(至24日)太平洋高壓仍偏強，無首波東北季風南下跡象，明顯降溫還得再等。

吳德榮指出，今、明兩天各地晴朗，白天酷熱，全台最高氣溫達38度以上，紫外線強，注意防曬、防中暑；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，東側水氣略增，恆春半島及花東偶有短暫降雨的機率。

今日各地區氣溫為：北部23至38度、中部23至36度、南部23至37度及東部22至36度。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，周三至周五(17至19日)「熱帶擾動」通過呂宋島、進入南海，外圍北上的水氣漸增，東半部及恆春半島有局部陣雨；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，平地受影響的區域逐日增多，有大雷雨發生的機率；各地高溫微降、仍偏熱。周六大氣不穩定，午後仍有大雷雨發生的機率。下周日(21日)水氣略減，各地晴朗炎熱，午後有局部短暫陣雨或雷雨，大多侷限在山區，部分平地受影響，仍有較大雨勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。 吳德榮說，最新(14日20時)歐洲(ECMWF)系集模式，19日20時模擬圖顯示，熱帶擾動大致朝海南島方向前進(左)。24日20時模擬圖則顯示，另一熱帶擾動即將進入巴士海峽，發展成輕颱機率高達50% (右)。擷取自「洩天機教室」專欄

