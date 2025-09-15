聽新聞
抓住韓客戀台灣！行銷在地特色 人孔蓋變身觀光大使

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
觀光署製拍「小綠人」、「人孔蓋」、「懷舊巷弄」等復古情懷短影片宣傳台灣感性及特色。圖／觀光署提供
來台觀光人次交通部去年喊出千萬目標跳票，今年再喊要挑戰千萬也不樂觀；其中，南韓來台人次去年雖重新站上百萬，但未達疫情前水準。外界建議台灣應抓準這波「台灣感性」熱潮，行銷韓客來台，交通部長陳世凱也說「這球要接起來」，觀光署表示，已將「小綠人」、「人孔蓋」等納入宣傳影片。

學者認為，這代表旅遊趨勢不再是傳統景區或精心設計的景點，轉而是融入當地日常的庶民生活軌跡，呼應「愈在地愈國際」這句話，但也無須為了觀光客做過多改變，反而會失去「台灣感性」的原味。

新任觀光署長陳玉秀七月首次赴立法院交通委員會備詢時，立委蔡其昌質詢說，南韓旅客來台觀光瘋「台灣感性」，台灣人認為很醜的鐵皮屋、不起眼的街邊小吃，如今都成為觀光景點，而不是過去重點宣傳的阿里山、日月潭、台北一○一。

觀光署表示，除邀請南韓ＫＯＬ體驗台灣巷弄感性，社群關鍵字也同步加上「＃台灣感性」力求曝光機會，去年更開始從宣傳影片、廣告，將台灣感性元素納入宣傳。

觀光署說，去年起以在台韓兩地皆已深具知名度團體Super Junior圭賢為代言人，並將南韓市場年度行銷主軸訂為「浪漫就在你身邊」，行銷廣告拍攝新人穿婚紗於台灣特色巷弄漫步畫面，並製拍「小綠人」、「人孔蓋」、等復古情懷短影片於社群發布。

台灣 南韓 文青

