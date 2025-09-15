聽新聞
南韓青年為何迷上台味？韓客在現實中尋童話

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

今年六月在南韓舉辦的首爾書展，台灣首度以主題國之姿亮相，主題就是「台灣感性」。提議以「台灣感性」作為台灣館主題的大塊文化董座郝明義說，「台灣感性」是一種溫暖和親切的印象。成長於南韓釜山的他，把這股放鬆感解讀為自由與多元。

在電影「想見你」風靡南韓前，「藍色大門」、「不能說的·秘密」早在廿年前便紅到南韓，三部電影都是刻繪校園裡的純純愛戀。新北淡水便因「不能說的·秘密」成為第一代「台灣感性」的代表，擁有台灣第一條標示韓文的公車路線。

郝明義指出，這種單純、乾淨的校園之愛，也是南韓社會缺乏的浪漫。他曾問過南韓朋友，南韓影視如此發達，為何喜歡台灣的校園電影。朋友說，因為南韓的校園影視作品都是講競爭和霸凌，缺乏台灣校園電影中的溫情。

郝明義還說，在九○年代前，台韓歷史和政治歷程相似，如都曾被日本殖民、民間發生抗爭運動的時間點也相似。但在九○年代後，南韓城市快速進步、街景理性規矩；台灣卻因尊重個體，都更困難下街景停滯，破舊卻帶有人味。兩國文化和歷史同中有異，這個「異」迷倒了長期壓抑的南韓年輕人。

台韓這種「同中有異」，成了郝明義口中的「現實生活中的童話感」，也是這一波「台灣感性」的魅力所在。他表示，台韓的歷史政治、經濟發展如此同步，城市的展現卻截然不同。首爾市容快速更新，台北卻能在小巷弄中讓光陰駐足。

