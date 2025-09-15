南韓青年迷上台味老巷弄 「台灣感性」是啥？為何跨洋暴紅
「台灣感性대만감성」一詞在南韓社群平台暴紅，許多南韓年輕人一窩蜂在台灣老舊巷弄或雜亂招牌前拍照，觀光署近日前往韓國搶客，也以台灣感性為號召。文化觀察家分析，南韓年輕人愛的是破舊感背後隱藏的放鬆感，這樣的台灣味，正是高度競爭和高度壓抑的南韓社會所缺乏。
南韓歌手吳赫與模特兒妻子黃智敏來台拍攝婚紗照，兩人選擇的是牽手奔跑過擺著摩托車的斑馬線，以及在拆遷前的和平新生天橋、雜亂的招牌和破舊的老公寓前留影；南韓男團ＢＴＳ成員j-hope在ＩＧ上秀出台灣街景，也不是台北一○一大樓的信義計畫區，而是密密麻麻的舊樓房。
不少台灣人狐疑「這有什麼好拍的」，甚至不解南韓人怎麼會愛上台灣的部分破舊街景？
在台韓籍YouTuber「跟著多多一起走Dada Kim」認為，「台灣感性」主要由復古、人情味兩大特色所組成，從街邊小販、巷弄店家、車站人員、甚至路邊陌生人，都可以讓人感受到對外國觀光客的友善及熱情，這是在南韓沒有的「感性」。
在南韓旅居十多年的作家、韓文譯者陳雨汝則認為，南韓年輕人愛上的是老舊雜亂背後隱藏的「放鬆感」，這是台灣城市魅力所在，也是高度競爭和高度壓抑的南韓社會所缺乏。
陳雨汝分析，特立獨行的人在南韓社會往往活得非常辛苦，南韓年輕人迷戀的「台灣感性」，因而是「不曾擁有的事物」，如摩托車、早餐店，以及「不曾經歷的年代」一九九○年代，停留在這個年代的台灣街景，也成為他們鏡頭獵奇的對象。
她舉摩托車為例，當台灣偶像劇「想見你」在南韓大紅，男主角許光漢騎摩托車載幼年女主角的畫面成為經典，是許多南韓人的夢想。
陳雨汝指出，감성漢字是「感性」，但並非台灣人所理解的詞，她認為「台灣味」、「台灣style」或「台灣fu」更貼切，展現的正是南韓年輕人無法擁有卻心嚮往之的「台灣日常」。
