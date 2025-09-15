聽新聞
每天近30童交通傷亡 主因是未注意左右來車

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
每天有近卅名孩子因交通事故受傷或死亡，主要肇因為穿越道路未注意左右來車，孩童防護觀念需要加強。本報資料照片
今年五月，三峽嚴重事故釀四死十二傷，校園周邊交通安全再度受到關注，根據統計，近四年台灣每年平均有一萬多名十二歲以下兒童在交通事故中傷亡，等於每天有近卅名孩子因交通事故受傷或死亡，靖娟基金會指出，主要肇因為穿越道路未注意左右來車，強化孩童交通安全教育及防護觀念，刻不容緩。

靖娟基金會昨舉辦「小黃帽交通安全同樂會」記者會，靖娟基金會指出，近四年台灣每年平均有一萬四七六名十二歲（含）以下兒童在交通事故中傷亡，交通事故行人與乘客是兩大高風險情境。

兒童身為行人時，主要死傷肇因前三名分別為穿越道路未注意左右來車、未依規定行走地下道或天橋穿越道路、在道路上嬉戲或奔走不定。上述因素就占兒童死傷人數近三成。

而近四年駕駛乘載兒童發生事故死傷加總高達三萬三千人，其中小客車事故占約二成、機車事故高達八成，兒童死傷原因包含未繫安全帶、未搭乘安全座椅、未戴安全帽等不當乘車行為所致，再次凸顯日常安全教育與防護觀念的重要性。

靖娟基金會執行長許雅荏指出，從兒童交通事故分析中發現，年齡愈小的孩子愈容易因身高或視覺限制造成風險，中高年級的孩子雖能力漸好但違規比例也上升，可見無論危險感知或對於道路上規則的認識，都是交通能力的核心議題。

交通部政務次長陳彥伯表示，交通安全的核心在於工程、教育與執法，交通部自二○二二年起便與教育部及靖娟合作，推動五階段模組教材進入校園，今年更補助改善校園周邊環境，營造更安全的通學條件。針對兒童交通事故死亡人數，已由二○二三年的四十七人，下降至今年上半年的卅三人，未來也期待社會大眾共同響應禮讓精神，攜手朝向零死亡的願景邁進。

