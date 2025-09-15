推動自殺防治 社區心衛人員學「急救」
相隔十四年，自殺去年重返國人十大死因排行，為此，衛福部推動自殺防治，除了原有一九二五安心專線，從八月起成立男性關懷專線（○八○○–○一三九九九），另從本月起針對社區心理衛生中心人員培訓心理急救課程，希望自殺死亡率掉出國人十大死因外。
國際自殺防治協會(ＩＡＳＰ)、世界衛生組織（ＷＨＯ）每年發起「世界自殺防治日」活動，今年主題「改變自殺敘事－陪伴生命，注入希望」。自殺防治學會理事長呂淑貞表示，去年自殺重返國人十大死因，令人震驚，自殺防治需跨專業、跨部門的合作，透過行動及策略，抓住每一個人。
「自殺是可以預防的」衛福部次長莊人祥說，為強化心理健康，衛福部去年八月一日起，編列四點一億元，提供十五至四十五歲青壯年族群，每人每年享有三次免費心理諮商，另提供遠距諮商服務，提升可近性。
衛福部心健司副司長鄭淑心說，目前提供免費心理諮商合作的心理諮商所、治療所多達六○○多家，其中二○○多家提供遠距服務，協助偏鄉、離島、高齡或行動不便等族群，打破地理、空間限制，擴大心理健康資源的可近性與便利性。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
衛福部一九二五安心專線，實施多年，提供全年無休、廿四小時免付費的心理支持服務。今年八月另擴大男性關懷專線，只要陷入心理困境的男生均可撥打○八○○–○一三九九九，由專業人員提供心理諮詢。
目前全國各縣市共有六十一間社區心理衛生中心，莊人祥表示，從這個月起，社區心理衛生中心工作人員均需參加心理急救課程，學習「傾、聽、給、鼓、勵」等五大行動，扶持心理危機的民眾度過難關。
