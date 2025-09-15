聽新聞
沒家長陪…高中生憂鬱就醫遭拒

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

因長期情緒低落、失去興趣、不想上學，一名高中生自覺憂鬱症，鼓起勇氣，至精神科診所就醫，但在櫃臺就被擋了下來，理由為「沒有家長陪同，無法開藥」。專家提醒，政府及醫界應重視未成年孩子的醫療自主權，在隱私性高的心理治療下，透過專業協助，尋求解決方案。

台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師陳長聖表示，未成年的孩子願意就醫，就是一種求救訊號，曾至某國中學校輔導中心協助情緒障礙學童，但孩子拒絕看診，原因是就醫時，家長在旁陪同，一旦得知其身心狀況，勢必給予嚴厲喝斥、責罰、貶損。

為何孩子至身心科就醫，需由家長陪同？馬偕醫院精神醫學部資深主治醫師臧汝芬表示，兒童、青少年如有精神情緒上問題，在診斷與治療上，有其獨特的複雜性，因此，希望家長陪同看診。再者，精神科相關藥物幾乎都是管制藥，法定監護人必須知道藥物種類及副作用，

「只聽孩子的說法，無法正確診斷病情」臧汝芬說，部分青少年傳遞錯誤訊息，在描述自身憂鬱症狀時，似是而非，但這可能只是一時情緒低潮，如有家長在旁補充，可以讓醫師更加瞭解小患者日常情緒、成長背景、行為反常狀況，以及藥物過敏史等資訊。

台大醫院副院長高淑芬表示，依照現行規定，未成年人看病，必須家長陪同，不過，臨床上仍會依個案處理，例如，曾收治一名精神問題嚴重、屬於高危險群的小病童，但父母親卻不同意治療。最後社工提出訴訟，法院裁定後，允許醫師行使就醫權利。

高淑芬強調，在一般情況下，法定代理人有權代表兒童青少年行使醫療決定權，但醫師將兒童的最佳利益放在首位，做出最有利於身心健康的決定。

心理諮商師林萃芬說，診間常收治未成年孩子，幾乎都在家長陪同下尋求協助，但她通常先請父母離開諮商室，在外等待，如此一來，孩子才能暢所欲言。如果青少年出現自我傷害意圖，就必須通報家長，「只要危及生命，就有告知義務」。

台灣兒童青少年精神醫學會理事長林健禾指出，有些孩子罹患心理疾病，原因可能來自家長偏差教育，部分父母則不希望孩子被貼上標籤，而不讓孩子至身心科看病，甚至不同意小朋友接受心理諮商。社會應重視未成年孩子的醫療自主權，在合理、合法情況下，提供另一種解決方案。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

憂鬱 高中生 心理諮商

