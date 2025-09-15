南投縣建置智慧候車亭 苗栗縣盤點公車路線

大環境不利公路客運經營，亦捷科際整合公司行駛苗栗縣三義鄉路線，月初早班車一度取消，喚起縣府危機意識，啟動市區公車需求、路線盤點規畫，如果交通部釋出路線，明年評估營運。

亦捷科際去年9月接手新竹客運，行駛苗栗縣路線，三義鄉長呂明忠求助縣府，表示三義往苗栗的早班車，這個月突然取消，造成通勤族就學、上班困擾，其中有3名弱勢民眾每天搭這班車到苗栗市上班，希望縣府幫忙。

亦捷科際也被傳出退出苗栗縣客運路線經營權，亦捷科際澄清指出，承接苗栗縣客運路線，各項營運計畫都照原進度持續進行，「並無任何退出或轉讓經營權之意圖」，未來將持續投入資源，優化車輛及服務品質。

新竹監理所主動了解，發現亦捷科際三義地區5664及5664A路線公車原配置3名駕駛，其中1人離職，9月1日班次調整，將原5664A苗栗─三義（經銅鑼）延駛至八櫃開行上午6點50分班次取消，影響部分民眾乘車需求，監理所請亦捷科際在駕駛無法替補前，研議調整班次因應。

南投縣候車亭普遍老舊，且未能顯示公車動態，縣府啟動公車候車環境升級計畫，預計改善43座智慧候車亭及站牌，除了候車亭或站牌等硬體設計修建，加強遮陽避雨、座椅與照明等候車空間，也會新增智慧化服務、乘車APP等軟體，以利民眾即時了解公車即時資訊。

縣府表示，首波改善南投市、草屯及埔里16座智慧候車亭及站牌作為示範點，除提升候車空間，更結合「南投好行App」提供即時車況查詢，今年底可望啟用，預計明年再完成27座，三期分年完成全縣建置。

