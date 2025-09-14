快訊

健康你我他／愛上殺手數獨 天天都須燒腦

聯合報／ 文／詹秋薇（北市北投）
孫子、孫女看我每天和這幾個數字奮戰不懈，也加入突擊行列。圖／詹秋薇提供
奶奶，今天數獨做了沒？Difficulty 2我花了12鐘，比紀錄快了1分鐘。」這是孫女美國回台過暑假，每天早上和我視訊的開場白。孫子也不甘示弱，在不定時的視訊中邊聊天邊做數獨。通常難度不太高的題目，我們三人都能按部就班的解出，只是他倆拿著平板電腦左右開弓，操作螢幕比我一指神功更出神入化。

自從幾年前接觸數獨後，我一直樂此不疲，也很感謝電腦源源不絕地每天提供難易不等的題目，供數獨迷接受挑戰。

半年前認識一對夫妻，他們每天都在玩數獨，我大喜，遇到知音。只是我講的解題方法他們聽得霧煞煞，溝通後，了解他們做的是「殺手數獨」，好友立刻影印了一題讓我試試，難！做了一晚，沒有突破，帶著疑惑不甘，先睡飽再說。第二天終於解出，成就感的驅使，讓我移情別戀，從標準數獨轉戰殺手數獨。

孫子、孫女看我每天和這幾個數字奮戰不懈，也加入突擊行列。當挑戰難度較高的等級，我們就不是單兵作戰，而是集體思考。三人各有所長，但邏輯思考、合理推論是我們堅持的，絕對不會用猜的。真的做不出來，也會互相安慰，加油打氣，不放棄！他倆說：您不是怕「失智」嗎？我們只好繼續燒腦，直到功德圓滿。

