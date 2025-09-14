快訊

野柳地質公園海上公安危機暫解 貨輪擱淺10個多月今終於拖走

聽新聞
0:00 / 0:00

關節疼痛 小心「屈公病」找上門

聯合報／ 柯雅齡／衛生福利部胸腔病院藥劑科藥師
減少病媒蚊叮咬風險可穿著長袖衣褲、使用驅蚊產品。圖／123RF
減少病媒蚊叮咬風險可穿著長袖衣褲、使用驅蚊產品。圖／123RF

天氣高溫炎熱，正值颱風季，雨水連綿的氣候有利於病媒蚊孳生，使得屈公病（Chikungunya fever）發生率上升。

屈公病是由屈公病毒所引起的急性傳染病，患者通常在感染後4至8天內發病，感染者並非遭人直接傳染，而是被帶有屈公病毒的病媒蚊叮咬後而感染。在發病前2天至發病後5天之間，病人處於血液中有病毒活動的病毒血症期，當病人再次被病媒蚊叮咬，病毒將在該病媒蚊體內增殖2至9天後，使其具有傳播病毒的能力，他人遭到該病媒蚊叮咬後就會染病。

屈公病初期臨床表現及傳染途徑與登革熱相似，使得此病在登革熱流行地區可能難以識別，但與登革熱不同的是，屈公病的症狀及預後都較為輕微，鮮少有致死案例。

部分屈公病患者會有持續數周的倦怠感，有些病人會產生長期關節疼痛，患者可能會突然發燒、頭痛、惡心、嘔吐、疲倦、肌肉或關節疼痛、關節炎（好發率約70%，常見於手部小關節、腕關節和踝關節）或皮疹（好發率約50%）等不適狀況，且可能伴隨腹瀉、腸胃不適、結膜炎、畏光等非典型症狀。

多數患者症狀可持續3至7天，並在7至10天內恢復健康，但有些病人可能會有長期的嚴重、反覆關節疼痛，若為65歲以上年長者、罹患高血壓、糖尿病等慢性疾病患者或是遭受感染之新生兒等高風險族群，則較容易出現嚴重病況或產生神經、心臟和眼睛方面併發症。

屈公病目前無疫苗可作預防，亦無針對屈公病毒的抗病毒藥物，主要是以充分休息、補充水分、給予解熱消炎鎮痛藥物等支持療法來緩解症狀。

清除孳生源是降低屈公病的根除良方，民眾應減少環境中利於病媒蚊孳生之容器，只要存在會積水0.5公分的任意自然與人為空間都可能是孳生源的溫床，因此須定期巡視整理居家環境，將容器積水清除並倒置擺放，以免再次積水。

此外，屈公病流行區域應採取預防措施來減少病媒蚊叮咬風險，像適當穿著長袖衣褲、使用驅蚊產品與蚊帳、家中裝設紗窗和紗門等方式，若有疑似症狀應盡快就醫，如有出國亦當主動告知醫療人員旅遊史以利診斷。

屈公病 病媒蚊 登革熱

延伸閱讀

屈公病疫情趨緩 廣東佛山終止公衛事件應急處置

中國專家談屈公病：尚未發現患者有後遺症

中國廣西屈公病擴散 廣東新增病例減少

香港衛生署：屈公病風險續增 或現本地局部傳播

相關新聞

雷雨轟炸台南、高雄「慎防冰雹」！台南機場暫停地面作業 部分航班延誤

中央氣象署今下午4時56分針對台南、高雄發布大雷雨即時訊息，交通部民航局也表示，雷雨當空，台南機場今下午5時30分起，暫...

買不起房也要吃好？2000元高價自助餐人爆滿 3理由剖析「台灣現象」

最近我到一些大飯店時，經過自助餐廳門口發現都大排長龍，即使下午茶也是如此。

未來一週多午後雷陣雨 18日起連3天懸日現台中

氣象署說，未來一週天氣以午後雷陣雨為主，17、18日水氣最盛，東半部整天有較大雨勢，西半部防大雨；18至20日台中有機會...

做不夠賣！台北鳳梨酥名店「佳德」祭限購令 明天起每人只能買5盒

中秋節即將到來，不少民眾採買蛋黃酥、鳳梨酥當伴手禮，許多糕餅名店加緊趕工，有的業者暫停門市營業，全力消化訂單，也有業者祭...

關節疼痛 小心「屈公病」找上門

天氣高溫炎熱，正值颱風季，雨水連綿的氣候有利於病媒蚊孳生，使得屈公病（Chikungunya fever）發生率上升。

健康你我他／愛上殺手數獨 天天都須燒腦

「奶奶，今天數獨做了沒？Difficulty 2我花了12鐘，比紀錄快了1分鐘。」這是孫女美國回台過暑假，每天早上和我視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。