健康名人堂／醫療照護新局 醫管者扮關鍵角色

2025年是全球醫療照護產業的關鍵轉型時刻，根據勤業眾信「2025醫療照護產業展望」調查，醫療體系正面臨4大壓力：營運成本上升、人力短缺、數位轉型落差，以及病人對醫療體驗的高期望。這些挑戰並非個別事件，而是系統性變革的徵兆，也為醫務管理者帶來全新的治理視野與轉型責任。

醫管不再只是後勤

從「行政支援」到「策略推動」，過去醫務管理被視為醫療體系後勤支柱，今年成為治理核心的分水嶺。醫療機構因應產業巨變，不能僅靠醫護人員，必須依賴跨領域整合與管理思維驅動。醫務管理者主導四大改革路徑，包括數位轉型整合、因應醫護短缺而人力資源重構、更關心病人就醫經驗，並評估策略風險。

再來是數位浪潮下的挑戰與機會，逾90%醫療機構高層認為，數位化與人工智慧是未來3年投資重點，但也揭露，不到3成具備成熟AI部署能力，「數位落差」也正是台灣醫療體系當前真實寫照。

醫院治理邏輯AI化

台灣擁有全民健保與豐富臨床資料，理應在AI醫療應用具先天優勢，但因法規限制、組織文化與管理能力不足，多數醫院停留在單點導入。AI不是單一部門的任務，而是醫院治理邏輯的轉換起點。勤業眾信提出「AI Agent」，未來醫療不再是醫師與病人互動，而是「人＋AI」的協作模式，醫院需要醫務管理者主導部署路徑、分階段試點、整合人力訓練與病人信任機制。

全球醫護人力短缺問題愈發嚴峻，WHO預估，至2030年將缺少逾千萬名醫療人力。台灣面臨「外流多、新血少、負荷重」三重困境。報告指出，一名護理師約15%至28%的時間耗費於非臨床行政事務，重症醫師真正陪伴病人的時間低於30%，這是引發職業倦怠的原因之一。

ESG導入經營思維

值此關鍵時刻，醫務管理者應著手三大作為：一、導入高效工具：善用AI摘要病歷、自動排班系統、數位追蹤工具，釋放醫護人員時間。二、 建構健康職場：推動員工心理支持、壓力管理、彈性工時與福利提升。三、發展組織學習文化：讓醫護人員不再懼怕科技，擁抱轉型，提升數位素養與自主學習。

72%的受訪高層將「提升病人互動與信任」列為重點，這是醫療品質的延伸，也是醫療正義的實踐。當虛擬醫療、居家照護、遠距門診成趨勢，醫療機構不該只是將線下流程搬到線上，而是重新設計服務模式，從病人出發，積極推動個人化健康管理平台，並加強低健康識能與弱勢族群數位導覽與輔助，減少醫療不平等。

ESG是醫院管理的下個起點，醫療照護不僅是健康守門人，更是永續發展的參與者。全球醫療系統碳排量占總量5.2%，但僅10%機構將氣候健康列為優先議題。醫院管理者應將ESG導入經營思維，包括推動綠色採購與節能設施、探索碳足跡盤查與減量機制、評估氣候變遷對高齡與慢病族群的健康風險。

2025年是科技轉型的一年，也是醫務管理角色重構的關鍵時刻。面對AI、勞動力重組、病人期望升高、財務壓力與永續挑戰，醫療照護的未來不只是「更快」，更要「更好」，醫務管理者更形重要，不只是行政管理者，而是策略協同者、文化變革者與信任建構者。

