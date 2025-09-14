快訊

台北田徑場燈具「爆裂起火」嚇壞觀眾 苗博雅在場協助指揮疏散

關稅引發短缺恐慌！去年美國掀蛋荒…今年恐將在「這食品」上再現

恐引發骨牌效應...最快10月將普發現金1萬元 釋昭慧臉書發文號召民眾拒領

聽新聞
0:00 / 0:00

單塔不對稱斜張橋 淡江大橋大事記

中央社／ 台北14日電
淡江大橋即將在9月橋體合龍、明年上半年通車，可以終結淡水、八里兩岸居民塞車之苦，更兼顧航道安全、結構穩定與「淡水夕照」的景觀融合。圖／新北市工務局提供
淡江大橋即將在9月橋體合龍、明年上半年通車，可以終結淡水、八里兩岸居民塞車之苦，更兼顧航道安全、結構穩定與「淡水夕照」的景觀融合。圖／新北市工務局提供

淡江大橋由世界知名建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）設計，主橋段長920公尺，完工後會是世界最大跨徑450公尺的單塔不對稱斜張橋，16日銜接淡水跟八里的最後一塊橋面合龍，預計明年5月通車，以下是淡江大橋大事記。

--民國87年，有鑒於北部濱海地區蓬勃發展，台2線竹圍段及關渡大橋交通壅塞情形日趨嚴重，因此交通部公路總局（現為交通部公路局）規劃在淡水河口處興建一座新的橋梁，以改善擁塞交通，串聯淡水河兩岸旅遊休憩活動。

--民國88年，淡江大橋規劃建設案通過環境影響評估，但因新橋梁規劃於淡水端銜接淡水河沿河快速道路，而該快速道路經行政院環境保護署（現為環境部）評估可能影響紅樹林保護區自然生態不宜開發，因此民國90年交通部指示暫緩。

--民國96年，隨著台北港開港、台64線通車、淡海新市鎮開發、漁人碼頭營運、十三行博物館開館等建設與設施陸續到位，公路局將在地民眾意見、生態環境保護、夕照等關鍵課題納入工程計畫一併考量，重新檢討需求與計畫內容，展開淡江大橋計畫新的一頁。

--民國99年4月8日，行政院核定淡江大橋的規劃報告綜合檢討，配合台64線（八里新店線）完工，新增銜接台64線匝道，原規劃八里端匝道南移500公尺，變更進出主線及加寬主橋，提出環境影響差異分析。

--民國102年6月19日，環保署環境影響評估審查委員會第237次會議審核修正通過，同年9月10日經環保署核復備查。

--民國102年11月18日，行政院經濟建設委員會（已組改為國家發展委員會）討論通過淡江大橋建設計畫。

--民國103年1月15日，行政院核定淡江大橋建設計畫，計畫期程預計8年。

--民國103年9月，淡江大橋第一標開工，第一標位置為紅水仙溪出海口，里程為2K+146，銜接台北港二期聯外道路的上層主線鋼橋，沿臨港大道至里程2K+606止，共約460公尺。

--民國104年，淡江大橋完成國際競圖，由國際知名建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）設計，融合夕照美景與雲門舞者律動意象，結合藝術美學與工程技術。

--民國105年，淡江大橋第一標完工，同年淡江大橋第二標，也就是八里連絡道段及上、下匝道，長約2.4公里與淡水端長約1.16公里（含沙崙路底0.2公里明挖覆蓋隧道）開工。

--民國106年，橋型確定，淡江大橋通過環保署第2次環境影響差異分析。

--民國108年2月23日，歷經7次流標後，淡江大橋主橋段工程開工。

--民國110年，淡江大橋第二標的八里端引橋至八里連絡道及淡水端隧道段通車，整體工程在隔年111年1月28日完工。

--112年8月，主橋段完成U10橋面層。

--113年3月，主橋段完成U22塔柱合併層。

--114年7月，完成主橋塔U50施工。

--114年9月，淡江大橋最後一個節塊15日預先起吊，16日進行吊裝合龍作業，預計115年5月全線通車。

行政院 淡水河 淡江大橋

延伸閱讀

淡江大橋16日舉行合龍儀式！交通部：明年5月12日通車、預估可舒緩30％車流

詐團「花2元就能查公務車」躲警查緝 公路局急改服務網漏洞

淡江大橋估115年上半年通車 新北：成國際新地標

淡江大橋有望16日辦合龍儀式 陳偉杰：期待通車後的便利與繁榮

相關新聞

雷雨轟炸台南、高雄「慎防冰雹」！台南機場暫停地面作業 部分航班延誤

中央氣象署今下午4時56分針對台南、高雄發布大雷雨即時訊息，交通部民航局也表示，雷雨當空，台南機場今下午5時30分起，暫...

買不起房也要吃好？2000元高價自助餐人爆滿 3理由剖析「台灣現象」

最近我到一些大飯店時，經過自助餐廳門口發現都大排長龍，即使下午茶也是如此。

未來一週多午後雷陣雨 18日起連3天懸日現台中

氣象署說，未來一週天氣以午後雷陣雨為主，17、18日水氣最盛，東半部整天有較大雨勢，西半部防大雨；18至20日台中有機會...

做不夠賣！台北鳳梨酥名店「佳德」祭限購令 明天起每人只能買5盒

中秋節即將到來，不少民眾採買蛋黃酥、鳳梨酥當伴手禮，許多糕餅名店加緊趕工，有的業者暫停門市營業，全力消化訂單，也有業者祭...

單塔不對稱斜張橋 淡江大橋大事記

淡江大橋由世界知名建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）設計，主橋段長920公尺，完工後會是世界最大跨徑450公尺的單...

淡江大橋串連觀光資源 跨年煙火和101相輝映

跨越淡水河，橋長920公尺的淡江大橋合龍後，不僅將是淡水夕照最佳打卡景觀，明年5月通車將串連八里、淡水兩岸景點。新北市政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。