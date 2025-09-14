單塔不對稱斜張橋 淡江大橋大事記

淡江大橋由世界知名建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）設計，主橋段長920公尺，完工後會是世界最大跨徑450公尺的單塔不對稱斜張橋，16日銜接淡水跟八里的最後一塊橋面合龍，預計明年5月通車，以下是淡江大橋大事記。

--民國87年，有鑒於北部濱海地區蓬勃發展，台2線竹圍段及關渡大橋交通壅塞情形日趨嚴重，因此交通部公路總局（現為交通部公路局）規劃在淡水河口處興建一座新的橋梁，以改善擁塞交通，串聯淡水河兩岸旅遊休憩活動。

--民國88年，淡江大橋規劃建設案通過環境影響評估，但因新橋梁規劃於淡水端銜接淡水河沿河快速道路，而該快速道路經行政院環境保護署（現為環境部）評估可能影響紅樹林保護區自然生態不宜開發，因此民國90年交通部指示暫緩。

--民國96年，隨著台北港開港、台64線通車、淡海新市鎮開發、漁人碼頭營運、十三行博物館開館等建設與設施陸續到位，公路局將在地民眾意見、生態環境保護、夕照等關鍵課題納入工程計畫一併考量，重新檢討需求與計畫內容，展開淡江大橋計畫新的一頁。

--民國99年4月8日，行政院核定淡江大橋的規劃報告綜合檢討，配合台64線（八里新店線）完工，新增銜接台64線匝道，原規劃八里端匝道南移500公尺，變更進出主線及加寬主橋，提出環境影響差異分析。

--民國102年6月19日，環保署環境影響評估審查委員會第237次會議審核修正通過，同年9月10日經環保署核復備查。

--民國102年11月18日，行政院經濟建設委員會（已組改為國家發展委員會）討論通過淡江大橋建設計畫。

--民國103年1月15日，行政院核定淡江大橋建設計畫，計畫期程預計8年。

--民國103年9月，淡江大橋第一標開工，第一標位置為紅水仙溪出海口，里程為2K+146，銜接台北港二期聯外道路的上層主線鋼橋，沿臨港大道至里程2K+606止，共約460公尺。

--民國104年，淡江大橋完成國際競圖，由國際知名建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）設計，融合夕照美景與雲門舞者律動意象，結合藝術美學與工程技術。

--民國105年，淡江大橋第一標完工，同年淡江大橋第二標，也就是八里連絡道段及上、下匝道，長約2.4公里與淡水端長約1.16公里（含沙崙路底0.2公里明挖覆蓋隧道）開工。

--民國106年，橋型確定，淡江大橋通過環保署第2次環境影響差異分析。

--民國108年2月23日，歷經7次流標後，淡江大橋主橋段工程開工。

--民國110年，淡江大橋第二標的八里端引橋至八里連絡道及淡水端隧道段通車，整體工程在隔年111年1月28日完工。

--112年8月，主橋段完成U10橋面層。

--113年3月，主橋段完成U22塔柱合併層。

--114年7月，完成主橋塔U50施工。

--114年9月，淡江大橋最後一個節塊15日預先起吊，16日進行吊裝合龍作業，預計115年5月全線通車。

商品推薦