淡江大橋串連觀光資源 跨年煙火和101相輝映

中央社／ 新北14日電
淡江大橋跨河煙火秀。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
跨越淡水河，橋長920公尺的淡江大橋合龍後，不僅將是淡水夕照最佳打卡景觀，明年5月通車將串連八里、淡水兩岸景點。新北市政府表示，年底煙火施放成亮點，與101相輝映。

淡江大橋經過多年的施工，終於16日正式合龍，在年底主結構完工及明年5月通車可期下，八里及淡水的觀光業者已摩拳擦掌，打造從桃園國際機場經八里左岸到北海岸，甚至橫跨基隆到東北角的觀光廊帶。

新北市長侯友宜曾形容，淡江大橋是母親之河（淡水河）上的母親之橋，因為從桃園國際機場進出的民眾，離境時及返台時映入眼簾的就是淡江大橋，這產生羈絆的鄉愁或是喜悅，讓它成為故鄉的地標。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，淡江大橋通車後可以增進八里及淡水兩岸觀光合作，進而讓淡水古蹟博物館及十三行的旅客能相互來往，促進文化資產保存永續城市設計相關活動發展。

淡水古蹟博物館館長蔡美治表示，淡古本來就是國際級的觀光景點，淡江大橋通車後會吸引更多旅客直接從機場來到淡水，不僅能促使淡古和十三行的場館合作，更能讓旅遊延伸到北海岸。

滬尾藝文休閒園區總經理紀維綺表示，淡江大橋的通車，不僅縮短與機場間的距離，提升淡水與國際接軌的便利性，更能吸引海外旅客到訪，也將串連八里，共同形成一個完整的觀光圈，進一步帶動餐飲、住宿與會展等周邊產業鏈發展。

觀旅局長楊宗珉向中央社表示，淡江大橋通車後的觀光效益很大，不單是北台灣交通網絡的重大里程碑，更將全面啟動淡水與八里地區的觀光新紀元。它不僅是一座實用的交通要道，更以其獨特的設計與多元的功能，完美地從工程建設轉變為引人入勝的觀光地標。

他表示，淡江大橋的設計，除了車行道路，橋體上特別規劃了人行道與自行車道，預留輕軌共構空間。相對鼓勵遊客以更環保、更悠閒的方式欣賞淡水河岸風光。無論是在橋上漫步，飽覽夕陽餘暉，或是在自行車道上迎風騎行，都能創造獨特的個人旅遊體驗。

也因此，他認為遊客可以更便捷地規劃一日遊或深度旅遊，體驗從歷史文化到自然美景的多元魅力，全面帶動沿線餐飲、住宿及周邊產業的蓬勃發展。

水利局長宋德仁表示，年終的跨河煙火已成新北特色，隨著淡水大橋完工，今年將擴大施放煙火，除在橋旁以船隻來建構煙火施放平台及光雕投射，還請來國外知名團體來籌備，煙火精采程度將比往年漂亮上兩三倍，堪與101跨年煙火相輝映。

淡水河 淡江大橋

