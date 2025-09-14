淡江大橋紓解3成交通 客貨進出淡北更便捷

淡江大橋通車後，將不只是「多了一座橋」，而是形成完整的交通整合系統，分流淡水對外交通約30%的車流，節省約25分鐘車程，在落實各項配套措施下，客貨進出淡水、台北港將更便捷。

依據工程設計，淡江大橋雙向各4車道（其中包括預留未來可供淡海輕軌系統八里延伸線通行，於八里輕軌興建前，規劃作為公車專用道），外側設置自行車道併人行道及景觀平台。

配合淡江大橋的完工通車，預估將帶來大量往來淡水河河口兩岸的車流量，除了桃園等地旅客到淡水更快速，也會讓淡海新市鎮的居民，改經淡江大橋接台61線到桃園機場，或是經台64線到板橋、台北。

交通部長陳世凱日前曾表示，淡江大橋通車後，預計能分擔關渡大橋約30%的車流，淡海地區居民前往桃園機場或台北市區也能節省約25分鐘車程。

淡江大橋預計明年5月全線通車，淡水及八里兩地不須繞行關渡大橋，交通部預估，可縮短約15公里路程，節省約25分鐘車程，並紓緩台2線竹圍路段17%及關渡大橋30%交通量，擴大兩區域腹地開發，促進鄰近地區商業發展及就業機會，並改善淡海新市鎮聯外交通，使北部濱海公路系統更完整。

因此，對於更多人車「過境」八里，十三行博物館館長羅珮瑄表示地方有此憂慮，可能造成區域交通沉重的負荷量，甚至有停車上的挑戰，但相信只要做好配套，危機也可能是轉機，將帶動地方發展。

對地方上的憂慮，交通局技正吳政諺表示，交通部公路局曾對淡江大橋通車後，評估對台64的影響，但結果是服務水準仍在可接受的範圍。

此外，透過台61及台64快速道路高架系統，以及105市道分流從林口工一到台北港的貨運車流，都可望有效減少平面道路的區域交通負荷。

對於淡水端的交通疏解上，吳政諺表示，淡水端除拓寬沙崙路，還規劃打造微型轉運站，結合轉乘停車場，整合輕軌、公車、YouBike等多元運具，提供一站式轉乘服務。

他表示，市府將勵民眾將自小客車停放後改搭大眾運輸，或是可騎Ubike到老街等景點。也擬推觀光公車從淡水老街到八里左岸及渡船頭商圈，並擬招標推出由淡水捷運站及新市鎮出發的快捷公車，讓民眾能搭公車直達桃園機場與板橋。避免車流直接進入市區及淡水老街，減少壅塞並提升市區生活品質。

新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，過去因交通不便，淡水與八里兩岸的觀光動線難以整合。淡江大橋通車後，大幅紓解台2線及關渡大橋的交通壅塞，縮短兩地約25分鐘的車程，讓交通更順暢，有效串聯淡水老街、漁人碼頭、紅毛城、八里左岸自行車道等知名景點，形成一條完整的旅遊廊道。

